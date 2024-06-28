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油价年内第六次上调 业界：短期内油价仍将震荡偏强运行

2024年06月28日14:30 | 来源：人民网
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人民网北京6月28日电 （记者杜燕飞）国家发改委27日发布通知，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自6月27日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高210元、200元。折合升价全国平均来看，92号汽油、97号汽油、0号柴油每升均分别上调0.16元、0.17元、0.17元。

至此，国内油价迎来年内第六次上调，国内油价呈现“六涨四降三搁浅”格局。据测算，以油箱容量为50升的普通私家车计算，车主加满一箱92号汽油将多花8元。

多家分析机构表示，本轮计价周期内，随着市场进入夏季出行旺季，投资者以及市场机构对于能源需求前景普遍保持乐观预期。美国原油库存下降，汽油周度需求量上升至去年11月以来最高，强化了市场对夏季原油消费强劲的乐观情绪。多重因素影响下，国际油价上行至近两个月高位。

国家发改委价格监测中心监测，本轮成品油调价周期内（6月13日—6月26日），受供需关系偏紧预期、地缘政治冲突加剧等因素影响，国际油价上涨。

下一次调价窗口将在7月11日24时开启。隆众资讯分析师李彦表示，以当前的国际原油价格水平计算，下一轮成品油调价开局将呈现小幅上调的趋势。展望后市，“欧佩克+”减产氛围的利好延续，美国传统燃油消费旺季已经进入高峰期、季节性利好增强，且地缘局势的不稳定性有增无减。基本面利好因素依然偏强，预计新一轮成品油价格上调的概率较大。

金联创成品油分析师王延婷也认为，进入新一轮成品油调价周期后，原油变化率依然在正向区间波动。短期内，国际原油价依然维持高位震荡，新一轮成品油价格上调概率较大。需求方面来看，高温天气增加以及暑期出行增多，汽油将进入相对消费旺季。

国家发改委价格监测中心预计，短期内油价仍将震荡偏强运行。“欧佩克+”延续减产、美国补充战略原油库存等将给油价带来支撑，中东地缘政治局势再度紧张也将持续提升原油的风险溢价。

附：各地92号汽油最高零售价格：

海南海口：92号汽油9.13元/升

西藏拉萨：92号汽油8.89元/升

辽宁沈阳：92号汽油8.17元/升

云南昆明：92号汽油8.16元/升

贵州贵阳：92号汽油8.15元/升

四川成都：92号汽油8.11元/升

重庆：92号汽油8.07元/升

广西南宁：92号汽油8.07元/升

广东广州：92号汽油8.03元/升

湖北武汉：92号汽油8.03元/升

河南郑州；92号汽油8.02元/升

北京：92号汽油8.02元/升

甘肃兰州：92号汽油8.02元/升

河北石家庄：92号汽油8.01元/升

天津：92号汽油8.01元/升

江苏南京：92号汽油7.99元/升

浙江杭州：92号汽油7.99元/升

黑龙江哈尔滨：92号汽油7.98元/升

吉林长春：92号汽油7.98元/升

上海：92号汽油7.98元/升

山东济南：92号汽油7.98元/升

福建福州：92号汽油7.98元/升

江西南昌：92号汽油7.98元/升

青海西宁：92号汽油7.97元/升

安徽合肥：92号汽油7.97元/升

湖南长沙：92号汽油7.96元/升

山西太原：92号汽油7.96元/升

内蒙古呼和浩特：92号汽油7.95元/升

宁夏银川：92号汽油7.91元/升

陕西西安：92号汽油7.9元/升

新疆乌鲁木齐：92号汽油7.79元/升

备注：数据来源于各省（市、自治区）发改委网站

(责编：孙红丽、吕骞)
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