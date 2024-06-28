人民网北京6月28日电 （记者罗知之）据国家外汇管理局官网消息，2024年3月末，我国银行业对外金融资产15079亿美元，对外负债14165亿美元，对外净资产914亿美元，其中，人民币净负债3022亿美元，外币净资产3936亿美元。

在银行业对外金融资产中，分工具看，存贷款资产9318亿美元，债券资产3523亿美元，股权等其他资产2238亿美元，分别占银行业对外金融资产的62%、23%和15%。分币种看，人民币资产3804亿美元，美元资产7984亿美元，其他币种资产3291亿美元，分别占25%、53%和22%。从投向部门看，投向境外银行部门7479亿美元，占比50%；投向境外非银行部门7600亿美元，占比50%。

在银行业对外负债中，分工具看，存贷款负债7535亿美元，债券负债3066亿美元，股权等其他负债3564亿美元，分别占银行业对外负债的53%、22%和25%。分币种看，人民币负债6826亿美元，美元负债4399亿美元，其他币种负债2941亿美元，分别占比48%、31%和21%。从来源部门看，来自境外银行部门6357亿美元，占比45%；来自境外非银行部门7808亿美元，占比55%。

(责编：罗知之、吕骞)

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