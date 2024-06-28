5月债券市场共发行各类债券68624.9亿元
2024年06月28日10:49 | 来源：人民网
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人民网北京6月28日电 （记者罗知之）据中国人民银行官网消息，2024年5月份金融市场运行情况显示，债券市场共发行各类债券68624.9亿元。
其中，国债发行9713.8亿元，地方政府债券发行9035.9亿元，金融债券发行10148.5亿元，公司信用类债券发行7493.8亿元，信贷资产支持证券发行366.8亿元，同业存单发行31518.1亿元。
截至5月末，债券市场托管余额163.5万亿元。其中，银行间市场托管余额142.9万亿元，交易所市场托管余额20.6万亿元。分券种来看，国债托管余额30.4万亿元，地方政府债券托管余额42.0万亿元，金融债券托管余额39.1万亿元，公司信用类债券托管余额32.3万亿元，信贷资产支持证券托管余额1.4万亿元，同业存单托管余额17.1万亿元。商业银行柜台债券托管余额739.4亿元。
(责编：罗知之、吕骞)
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