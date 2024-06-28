人民网北京6月28日电 （记者王震）据国务院关税税则委员会办公室消息，经中国、塞尔维亚两国商定，《中华人民共和国政府和塞尔维亚共和国政府自由贸易协定》（以下简称《协定》）将于2024年7月1日起相互生效实施。为履行《协定》关税减让有关承诺，国务院关税税则委员会发布公告，自2024年7月1日起，对原产于塞尔维亚的部分进口货物按《协定》实施协定税率。《协定》的生效实施，将进一步激发中塞双边贸易投资合作潜力，推动两国经贸合作提质升级。

(责编：王震、吕骞)

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