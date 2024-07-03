人民网北京7月3日电 （记者乔雪峰）7月3日，随着第二个叶轮与轮毂精准对接，全球单体容量最大的漂浮式风电平台“OceanX 明阳天成号”（以下简称“明阳天成号”）在中船黄埔文冲船厂正式完成安装，为人类探索海洋能源再启全新篇章。

全球单体容量最大漂浮式风电平台吊装完成。受访方供图

这台呈“V”字型排列、搭载两台8.3兆瓦海上风机的漂浮式风电平台由明阳集团自主研制，总容量达到16.6兆瓦，可应用于水深35米以上的全球广泛海域。

“明阳天成号”叶轮最高处达219米，空中最大宽度约为369米。整座风电平台排水总量约1.5万吨，整体拖航设计吃水5.5米。据测算，该平台正式投运后，平均每年可发电约5400万度，能满足3万户三口之家一年的日常用电。

该平台的两座塔筒以“V”字型排列，在“V”字型塔筒上，两台主机、两个叶轮“并排”而立。扫风面积超5.2万平方米，相当于7个标准化足球场。风机启动后，两个叶轮将朝相反方向转动，对向旋转使得叶轮中间区域的风速提升，空气动能转化的电能也随之增加，比同等扫风面积的单个大风轮风机的发电量提升4.29%。

在系泊系统方面，该平台采用了单点系泊系统，在锚链的牵引下，它能够根据台风的方向进行自适应的偏航调整——台风吹向哪，“明阳天成号”就转向哪，让风轮始终正对来风方向。

据了解，“明阳天成号”的研制与应用，可拓展全球海上风电开发规模，开启人类“向海图强”命运共同体新时代。同时有助于推动“海上三峡”建设，助力粤港澳大湾区能源安全和绿色低碳转型，牵引形成海上风电、海洋工程、绿色能源化工等万亿级产业集群。

(责编：方经纶、高雷)

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