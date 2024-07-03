人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

漂浮式风电平台“明阳天成号”吊装完成

2024年07月03日20:50 | 来源：人民网
小字号

人民网北京7月3日电 （记者乔雪峰）7月3日，随着第二个叶轮与轮毂精准对接，全球单体容量最大的漂浮式风电平台“OceanX 明阳天成号”（以下简称“明阳天成号”）在中船黄埔文冲船厂正式完成安装，为人类探索海洋能源再启全新篇章。

全球单体容量最大漂浮式风电平台吊装完成。受访方供图

全球单体容量最大漂浮式风电平台吊装完成。受访方供图

这台呈“V”字型排列、搭载两台8.3兆瓦海上风机的漂浮式风电平台由明阳集团自主研制，总容量达到16.6兆瓦，可应用于水深35米以上的全球广泛海域。

“明阳天成号”叶轮最高处达219米，空中最大宽度约为369米。整座风电平台排水总量约1.5万吨，整体拖航设计吃水5.5米。据测算，该平台正式投运后，平均每年可发电约5400万度，能满足3万户三口之家一年的日常用电。

该平台的两座塔筒以“V”字型排列，在“V”字型塔筒上，两台主机、两个叶轮“并排”而立。扫风面积超5.2万平方米，相当于7个标准化足球场。风机启动后，两个叶轮将朝相反方向转动，对向旋转使得叶轮中间区域的风速提升，空气动能转化的电能也随之增加，比同等扫风面积的单个大风轮风机的发电量提升4.29%。

在系泊系统方面，该平台采用了单点系泊系统，在锚链的牵引下，它能够根据台风的方向进行自适应的偏航调整——台风吹向哪，“明阳天成号”就转向哪，让风轮始终正对来风方向。

据了解，“明阳天成号”的研制与应用，可拓展全球海上风电开发规模，开启人类“向海图强”命运共同体新时代。同时有助于推动“海上三峡”建设，助力粤港澳大湾区能源安全和绿色低碳转型，牵引形成海上风电、海洋工程、绿色能源化工等万亿级产业集群。

(责编：方经纶、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
漂浮式风电平台“明阳天成号”吊装完成
　　人民网北京7月3日电 （记者乔雪峰）7月3日，随着第二个叶轮与轮毂精准对接，全球单体容量最大的漂浮式风电平台“OceanX 明阳天成号”（以下简称“明阳天成号”）在中船黄埔文冲船厂正式完成安装，为人类探索海洋能源再启全新篇章。 全球单体容量最大漂浮式风电平台吊装完成。…
深圳低空经济乘风“高飞”
　　抬头看，外卖正在向你“飞”来。当前，深圳抢抓低空经济发展风口，在物流配送、城市治理、应急救援、空中通勤、旅游观光等领域加快探索，让“低空+”充满无限可能。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部