本报记者 喻思南

数据来源：国家航天局

6月25日14时7分，嫦娥六号返回器携带来自月背的月球样品安全着陆在内蒙古四子王旗预定区域，在人类历史上首次实现月球背面采样返回。国务院新闻办公室27日举行发布会，介绍探月工程嫦娥六号任务有关情况。

探月工程走出一条高质量、高效益的月球探测之路

5月3日，长征五号遥八运载火箭成功将嫦娥六号探测器送入预定轨道，之后历经地月转移、近月制动、四器两两分离、平稳落月、钻表取样、月面起飞、交会对接、样品转移、环月等待、月地转移、再入回收等11个阶段53天的挑战，嫦娥六号终于满载成果返回地球。

国家航天局副局长卞志刚介绍，嫦娥六号任务是中国航天史上迄今为止技术水平最高的月球探测任务，实现了“三大技术突破”和“一项世界第一”。即突破了月球逆行轨道设计与控制技术、月背智能采样技术、月背起飞上升技术，实现了世界首次月球背面自动采样返回，再次创造了中国航天的世界纪录。

嫦娥五号任务是在月球正面采样返回，嫦娥六号任务则是在鹊桥二号中继星的支持下，实施月球背面采样返回。应对新挑战，嫦娥六号任务总设计师胡浩介绍，作为嫦娥五号的备份，嫦娥六号的生产时间比较长，执行任务之前，科研人员对产品的质量和可靠性进行了深入梳理，使整个系统能够更健全、更健康、更可靠。此外，科研人员在较短时间内从头开始研制了鹊桥二号中继星，并克服困难，开展了大量试验和验证工作。

今年是探月工程实施20周年。20年来，在工程领导小组各单位的大力协同下，参与探月工程研制建设的全体同志强化使命担当，“一张蓝图绘到底”，一步一个脚印稳扎稳打，实现连战连捷。卞志刚表示，汇聚全国数千家单位、数万名科技工作者，探月工程形成重大科技工程实施的成功模式，走出了一条高质量、高效益的月球探测之路。

国际载荷工作出色，国际合作务实高效

务实高效的国际合作是嫦娥六号任务的一大特色。本次任务搭载了欧空局月表负离子分析仪、法国氡气探测仪、意大利激光角反射器、巴基斯坦立方星等4个国际载荷，“国际范儿”满满。

国家航天局国际合作司负责人刘云峰介绍，国际载荷工作出色。其中，5月8日，巴基斯坦立方星在嫦娥六号探测器实施近月制动后成功分离，拍摄并成功传回了月球的影像图，圆满完成任务。5月10日，中国国家航天局向巴方交接了立方星的数据。6月2日，着陆器和上升器组合体着陆月球后，法国氡气探测仪、欧空局月表负离子分析仪顺利开展科学探测。意大利激光角反射器状态正常，氡气探测器在月面工作时间达到了32小时，月表负离子分析仪在月面工作3小时50分钟。

嫦娥六号任务顺利完成之后，嫦娥七号、嫦娥八号正在按计划推进。嫦娥七号任务主要是对月球南极部分资源做勘察，嫦娥八号将对月球资源的原位利用开展技术验证。“嫦娥七号任务中，已经遴选了6台国际载荷。去年发布了嫦娥八号任务国际合作机遇公告，向国际社会提供约200公斤的载荷搭载空间，迄今已经收到了30余份合作申请。”刘云峰说。

在国际月球科研站项目中，国家航天局已经与10多个国家签署了合作协议。目前中方正在制定可研工作，将与合作伙伴一起就未来项目的任务、项目设计、联合实施和科学数据共享等开展多种形式的合作。

卞志刚介绍，中国国家航天局坚持在平等互利、和平利用、包容发展的基础上，深入开展多种形式的航天国际交流合作。期待与更多国际同行携手，为拓展人类认知、增进人类福祉、在外空领域推动构建人类命运共同体，作出新的贡献。

计划2025年前后发射天问二号，开展小行星探测任务

中国深空探测中，月球探测外，行星探测也在稳步推进。

据介绍，我国计划2025年前后发射天问二号，开展小行星探测任务；2030年前后发射天问三号和天问四号，分别开展火星采样返回任务和木星系探测任务。

“天问三号和天问四号任务正在加紧关键技术的攻关，细化论证实施方案。此外，我们还在论证重型运载火箭、可重复使用的航天运输系统等国家重大科技专项和工程。”卞志刚说。

2020年12月17日，嫦娥五号从月球带回1731克月壤样品，这是人类首次获得的月表年轻火山岩区样品。从嫦娥五号月球样品中，中国科学家发现了月球的第六种新矿物，并命名为“嫦娥石”。研究还证明，月球在19.6亿年前，仍存在岩浆活动，使目前已知月球地质寿命“延长”了10亿年。

嫦娥六号任务之前，人类共对月球进行了10次采样，均位于月球的正面。嫦娥六号探测器着陆区位于月球背面的南极—艾特肯盆地区域内，这片区域是月球上已知最古老、最大的陨石撞击坑。嫦娥六号任务副总设计师、中国科学院国家天文台研究员李春来认为，研究南极—艾特肯盆地区域内的地质构成、物质组成、演化历史，有助于了解月球甚至地球早期的地质演化历史。

据介绍，为了有效地促进月球与深空探测领域的国际合作、联合研究和应用，促进科学成果的国际共享，中国国家航天局先后制定了月球样品管理办法和月球样品及科学数据的国际合作实施细则，详细公布了月球样品研究的申请流程和开展月球样品国际合作的具体信息。目前嫦娥五号月球科研样品首次国际申请和评审工作已经启动。

《 人民日报 》（ 2024年06月28日 06 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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