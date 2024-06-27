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业界：以科技力量助力中小微企业引领绿色增长

2024年06月27日20:29 | 来源：人民网
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人民网北京6月27日电 （记者杜燕飞）今日，在联合国开发计划署、中国国际经济技术交流中心主办的联合国中小微企业日活动中，与会嘉宾表示，中小微企业量大面广，是我国“双碳”目标实现的重要参与主体。中小微企业在绿色低碳转型过程中，要利用金融科技来创新金融产品和服务，推动绿色产业发展。

联合国开发计划署驻华代表白雅婷表示：“通过赋能中小微企业，使其蓬勃发展，我们不仅能够推动可持续发展目标的实现，还能构建一个包容所有人的经济体系，积极应对气候变化带来的挑战，从而确保一个繁荣、和谐、可持续的未来。”

中国国际经济技术交流中心副主任张翼表示，中小微企业，是经济增长的重要引擎。中国国际经济技术交流中心将加强与联合国开发计划署等国际组织合作，通过政策研究与建议、公众宣传和意识提升、开发更有效和普惠的中小微企业能力建设培训课程、积极宣传借鉴和推广试点地区帮扶小微企业发展的优秀做法、促进绿色发展指标体系的搭建、建立中小微企业国际交流合作平台等方式，帮助中小微企业增强韧性，为其成为绿色增长的驱动力创造条件。

今年3月，国家金融监督管理总局发布了《关于做好2024年普惠信贷工作的通知》，明确提出要优化信贷结构，支持小微企业科技创新、专精特新和绿色低碳发展，强化对重点产业链供应链上下游、外贸等领域小微企业信贷供给保障。

作为协办单位，度小满信贷业务总经理梁嵩说：“人工智能和大数据技术可以将小微企业主的优质信用转化为金融机构可以识别、监测的风险评估结果，在一定程度上解决他们的融资难题，从而推动中小微企业更好地实现绿色增长。”

 

(责编：孙红丽、吕骞)
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