人民网北京6月27日电 （记者孙博洋）记者从中国合格评定国家认可委员会（CNAS）了解到，日前，CNAS正式签署国际认可论坛（IAF）审定与核查机构认可多边互认协议（MLA）。这是CNAS审定与核查认证机构认可制度继签署亚太区域互认协议后，取得的又一重要成果，标志着CNAS审定与核查机构认可结果实现了全球互认。今后，获得CNAS认可的审定与核查机构依据国际标准(ISO1464-1和ISO 14064-2)出具的温室气体审定或核查报告可以使用国际互认联合认可标识，得到多边互认协议其他签署方的承认。

据CNAS相关负责人介绍，国际认可论坛是从事认证机构认可、审定与核查机构认可的认可机构及其利益相关方共同组成的国际认可合作组织，致力于在世界范围内提高合格评定和认可活动的一致性和有效性，推动经过认可的合格评定结果证书得到采信，以促进贸易便利化和经济社会的可持续发展。IAF现有成员128个，包括95家认可机构，6个区域认可合作组织以及27个代表合格评定机构、工业界、用户等利益相关方的国际、区域或国家层面的协会组织。IAF多边互认协议的影响力在逐年扩大，得到越来越多的国际组织、区域组织和国家或经济体的接受和承认。

上述负责人表示，认可是国家质量基础设施的重要组成部分，是连接世界的通用技术语言和重要桥梁纽带。CNAS聚焦双碳战略和国际贸易需求，发挥认可桥梁作用，在“十四五”开局之年构建了“审定与核查认可门类”，并作为认可战略和工作重点进行推进。截至2024年6月10日，CNAS累计认可审定与核查机构15家，正在受理和认可评审过程中的机构27家。

上述负责人表示，下一步，CNAS将密切跟踪国际多边互认新制度的发展，争取签署更多涉碳类互认协议，助力我国绿色、低碳可持续发展，应对国外碳壁垒，助力我国企业和产品走向国际市场。

(责编：孙红丽、吕骞)

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