人民网北京6月27日电 （欧阳易佳）据水利部消息，受近日降雨影响，珠江流域西江上中游再次出现明显洪水过程。6月27日15时10分，西江中游干流武宣水文站流量涨至25000立方米每秒，依据水利部《全国主要江河洪水编号规定》，编号为“西江2024年第3号洪水”。

今年入汛以来，珠江流域已发生10次编号洪水，其中西江3次、北江2次、东江1次、韩江4次。

水利部相关负责人介绍，水利部滚动会商分析雨情水情汛情，针对广西等地提前启动洪水防御Ⅳ级应急响应，每日发出“一省一单”，提醒强化堤防巡查防守，做好水库安全度汛、中小河流洪水和山洪灾害防御等工作，并派出工作组到一线指导。

据悉，水利部将持续密切关注汛情发展态势，进一步强化监测预报预警和水工程调度，督促地方细化实化防御措施，确保人民群众生命财产安全。

(责编：孙红丽、吕骞)

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