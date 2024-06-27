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财政部：标普维持中国信用评级展望“稳定”体现独立性和专业性

2024年06月27日19:01 | 来源：人民网
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人民网北京6月27日电 （任妍、焦磊）6月27日，标普国际信用评级公司发布报告，维持中国主权信用“A+”评级，展望“稳定”不变，与穆迪、惠誉的判断不同。对此，记者从财政部获悉，财政部有关负责同志就标普国际信用评级公司维持中国主权信用评级展望“稳定”一事，接受了记者采访。

财政部有关负责人表示，在前期穆迪、惠誉下调我主权信用评级展望的情况下，标普作出维持稳定的决定，是对中国宏观经济增长韧性和发展前景的认可，也体现了标普评级团队的独立性和专业性。此前，标普评级团队来华复评，与中国政府相关部门及智库、市场机构开展了深入细致的沟通，还到有关地方进行了调研座谈，对客观判断中国主权信用状况提供了支撑。 

“尽管中国经济面临一些问题和挑战，但随着宏观政策落地见效，未来仍将保持稳定增长。”该负责人指出，中国具有市场规模大、内生活力强、发展基础厚实、新动能加快发展、各种要素资源保障良好等多重优势，加上中国政府不断优化宏观调控政策，强化逆周期和跨周期调节，将进一步增强内生发展动力，巩固和增强经济回升向好态势。近期，世界银行、国际货币基金组织相继上调了中国经济增速预期，很好地印证了上述观点。 

最后，财政部相关负责人表示，希望国际评级机构多到中国走一走、看一看，更加深入地认识和理解中国，更加全面、辩证、发展地看待中国经济发展潜力和主权信用水平。 

 

 

(责编：孙红丽、吕骞)
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