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深中通道通车试运营在即 两地车程从2小时缩短至30分钟

2024年06月27日18:49 | 来源：人民网
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人民网北京6月27日电 （记者乔雪峰）记者从深中通道通车试运营新闻通气会获悉，深中通道将于6月30日下午3点通车试运营，这是我国建设交通强国、质量强国取得的又一标志性成果。

 深中通道集桥、岛、隧、水下互通于一体，全长约24公里，北距虎门大桥约30公里，南距港珠澳大桥约31公里，起自深圳机场互通立交，向西跨越伶仃洋海域，通过万顷沙互通与南中高速连接，在中山市马鞍岛登陆，与中开高速对接。

 作为连接珠江口两岸的全新跨海捷径，深中通道东连广深沿江高速、机荷高速和广深高速，西连中开高速、广澳高速和中山东部外环高速，并与南中高速（在建）、南沙港快线相接。通车后，从深圳到中山的车程将从2小时缩短至30分钟。

 据介绍，深中通道是当今世界上综合建设难度最高的跨海集群工程之一，我国由交通大国迈向交通强国的重要标志性工程，实现了多项创新和突破，为世界跨海通道工程贡献了中国方案。

 深中通道通车后，自深圳侧向西行驶，西岸第一个出口为翠亨东出口，可前往中山翠亨新区，由主线直行通过中开高速可去往中山、江门及粤西的阳江、茂名、湛江等城市，经中开高速转入中山东部外环和广澳高速后，可去往广州、佛山、珠海、澳门等城市。

 自中山侧向东行驶，经深中大桥、海底隧道后，在隧道内水下互通设第一个高接高匝道，驶出后接入广深沿江高速，可前往虎门和前海、香港方向；自主线隧道直行驶出海底隧道后，第一个收费站出口驶出，可前往深圳机场与深圳宝安区；自主线直行，接入机荷高速，可前往深圳市区和龙岗区、惠州等；前行后可高接高转入广深高速，前往深圳市区或东莞。

 目前，南沙正加快推进南中高速万顷沙支线建设，计划年内建成通车。南中高速通车之后，东、西行车辆经深中通道转入万顷沙支线，可以经南中高速抵达中山市区和江门等地，经南中高速转入南沙港快线后可抵达广州的南沙、番禺和市区。配套的万顷沙服务区规划建设为融合交通、旅游、休闲、商务功能的门户型服务区。通车后，南沙前往深圳车程将缩短至20分钟左右。

 据深中通道管理中心副主任马二顺介绍，根据广东省交通运输厅、广东省发展改革委、广东省财政厅联合印发的《关于深圳至中山跨江通道车辆通行费收费标准的批复》，经广东省人民政府同意，深中通道全线车辆通行费收费标准为66元/标准车次。

 其中，东人工岛（起点）至西人工岛的收费标准为37元/标准车次、西人工岛至万顷沙枢纽互通的收费标准为23元/标准车次、万顷沙枢纽互通至横门互通（终点）的收费标准为6元/标准车次；1至4类客车的收费系数分别为1、1.5、2、3，其中3类客车、4类客车收费系数按前述系数的60%执行；1至6类货车的收费系数分别为1、2.1、3.16、3.75、3.86、4.09，专项作业车的收费标准参照货车执行。

 通车后，深中通道还将严格执行国家和省出台的一系列优惠政策和措施，包括重大节假日7座及以下小客车免收通行费、鲜活农产品运输“绿色通道”免费、ETC车辆通行费95折等。

(责编：孙红丽、吕骞)
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