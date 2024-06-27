深中通道通车试运营在即 两地车程从2小时缩短至30分钟
人民网北京6月27日电 （记者乔雪峰）记者从深中通道通车试运营新闻通气会获悉，深中通道将于6月30日下午3点通车试运营，这是我国建设交通强国、质量强国取得的又一标志性成果。
深中通道集桥、岛、隧、水下互通于一体，全长约24公里，北距虎门大桥约30公里，南距港珠澳大桥约31公里，起自深圳机场互通立交，向西跨越伶仃洋海域，通过万顷沙互通与南中高速连接，在中山市马鞍岛登陆，与中开高速对接。
作为连接珠江口两岸的全新跨海捷径，深中通道东连广深沿江高速、机荷高速和广深高速，西连中开高速、广澳高速和中山东部外环高速，并与南中高速（在建）、南沙港快线相接。通车后，从深圳到中山的车程将从2小时缩短至30分钟。
据介绍，深中通道是当今世界上综合建设难度最高的跨海集群工程之一，我国由交通大国迈向交通强国的重要标志性工程，实现了多项创新和突破，为世界跨海通道工程贡献了中国方案。
深中通道通车后，自深圳侧向西行驶，西岸第一个出口为翠亨东出口，可前往中山翠亨新区，由主线直行通过中开高速可去往中山、江门及粤西的阳江、茂名、湛江等城市，经中开高速转入中山东部外环和广澳高速后，可去往广州、佛山、珠海、澳门等城市。
自中山侧向东行驶，经深中大桥、海底隧道后，在隧道内水下互通设第一个高接高匝道，驶出后接入广深沿江高速，可前往虎门和前海、香港方向；自主线隧道直行驶出海底隧道后，第一个收费站出口驶出，可前往深圳机场与深圳宝安区；自主线直行，接入机荷高速，可前往深圳市区和龙岗区、惠州等；前行后可高接高转入广深高速，前往深圳市区或东莞。
目前，南沙正加快推进南中高速万顷沙支线建设，计划年内建成通车。南中高速通车之后，东、西行车辆经深中通道转入万顷沙支线，可以经南中高速抵达中山市区和江门等地，经南中高速转入南沙港快线后可抵达广州的南沙、番禺和市区。配套的万顷沙服务区规划建设为融合交通、旅游、休闲、商务功能的门户型服务区。通车后，南沙前往深圳车程将缩短至20分钟左右。
据深中通道管理中心副主任马二顺介绍，根据广东省交通运输厅、广东省发展改革委、广东省财政厅联合印发的《关于深圳至中山跨江通道车辆通行费收费标准的批复》，经广东省人民政府同意，深中通道全线车辆通行费收费标准为66元/标准车次。
其中，东人工岛（起点）至西人工岛的收费标准为37元/标准车次、西人工岛至万顷沙枢纽互通的收费标准为23元/标准车次、万顷沙枢纽互通至横门互通（终点）的收费标准为6元/标准车次；1至4类客车的收费系数分别为1、1.5、2、3，其中3类客车、4类客车收费系数按前述系数的60%执行；1至6类货车的收费系数分别为1、2.1、3.16、3.75、3.86、4.09，专项作业车的收费标准参照货车执行。
通车后，深中通道还将严格执行国家和省出台的一系列优惠政策和措施，包括重大节假日7座及以下小客车免收通行费、鲜活农产品运输“绿色通道”免费、ETC车辆通行费95折等。
分享让更多人看到
推荐阅读
- 深中通道通车试运营在即 两地车程从2小时缩短至30分钟
- 人民网北京6月27日电 （记者乔雪峰）记者从深中通道通车试运营新闻通气会获悉，深中通道将于6月30日下午3点通车试运营，这是我国建设交通强国、质量强国取得的又一标志性成果。 深中通道集桥、岛、隧、水下互通于一体，全长约24公里，北距虎门大桥约30公里，南距港珠澳大桥约31公里，起自深圳机场互通立交，向西跨越伶仃洋海域，通过万顷沙互通与南中高速连接，在中山市马鞍岛登陆，与中开高速对接。…
- 新动能新优势加快形成 装备制造业效益持续提升
- 一季度，中国本土智能手机厂商不断发力优化市场结构，AI手机出货量达1190万部，占据全球AI手机出货的25%； 4月20日，第二艘国产大型邮轮H1509进入中国船舶集团上海外高桥造船有限公司2号船坞，开始总装搭载； 1-5月，中国乘用车出口同比增长超三成，新能源汽车出口51.9万辆，同比增长13.7%…… 国家统计局数据显示，1—5月份，全国规模以上工业企业利润同比增长3.4%，制造业利润增长6.3%；其中，装备制造业利润同比增长11.5%，增速高于规上工业8.1个百分点，拉动规上工业利润增长3.6个百分点，成为今年以来推动规上工业利润增长贡献最大的行业板块。 “装备制造业成为利润增长重要引擎。…
- 评论
- 关注