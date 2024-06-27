焦磊

一季度，中国本土智能手机厂商不断发力优化市场结构，AI手机出货量达1190万部，占据全球AI手机出货的25%；

4月20日，第二艘国产大型邮轮H1509进入中国船舶集团上海外高桥造船有限公司2号船坞，开始总装搭载；

1-5月，中国乘用车出口同比增长超三成，新能源汽车出口51.9万辆，同比增长13.7%……

国家统计局数据显示，1—5月份，全国规模以上工业企业利润同比增长3.4%，制造业利润增长6.3%；其中，装备制造业利润同比增长11.5%，增速高于规上工业8.1个百分点，拉动规上工业利润增长3.6个百分点，成为今年以来推动规上工业利润增长贡献最大的行业板块。

“装备制造业成为利润增长重要引擎。”国家统计局工业司统计师于卫宁解读说，随着制造业高端化、智能化、绿色化深入推进，新动能新优势加快形成，装备制造业利润保持较快增长，为工业企业效益提升注入重要动力。

持续提升的工业增加值总量是保持利润较快增长的先决条件。数据显示，规模以上装备制造业增加值增速已连续10个月高于全部规上工业平均水平，占规上工业增加值比重连续15个月保持在30%以上。5月份，装备制造业对全部规上工业增长贡献率达45.7%。

分行业看，智能手机、高技术船舶、汽车等产品生产较快增长，电子行业利润增长56.8%，铁路船舶航空航天运输设备行业利润增长36.3%，汽车行业利润增长17.9%。

船舶订单增速屡创新高，成为全球散货船、油船和汽车运输船的最大出口国；基本建成完备且有竞争力的新能源汽车产业链，新能源汽车产销量占全球比重超过60%、连续9年位居世界第一……近年来，我国工业经济转型升级持续推进，高端产品竞争力不断增强，装备制造业表现亮眼。

业内分析认为，我国装备制造业发展持续向好，除了得益于行业自身实力的提升，还受益于需求侧的改善。

数据显示，今年以来，全球制造业景气度回升。今年1月，摩根大通全球制造业PMI上升至50.0%，自2022年9月以来首次站上荣枯线，并在此后几个月始终保持在景气区间；随着全球生成式AI、智能网联汽车等新兴领域呈现爆发式增长，全球电子信息市场回暖复苏趋势延续，中国机电产品出口额保持平稳增长。

此外，我国制造业通过不断优化供给，有效提升了海外需求。海关总署统计显示，前5个月，船舶工业累计出口船舶2363艘，同比增长25.0%；出口额达1209.8亿元，同比增长100.1%。中国船舶工业行业协会发布的报告显示，自2021年起，全球新造船市场开启新一轮发展周期，市场复苏趋向高位平稳，主流船厂接单不断突破。协会预测，今年我国造船新接订单量约5500万载重吨。

同时，新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新正为装备制造业带来新的增长空间。在政策支持下，带动设备更新需求持续释放。前5个月，设备工器具购置投资同比增长17.5%，制造业技术改造投资增长10.0%。

随着大规模设备更新等政策措施落地显效，钢材市场预期向好、价格回升，钢铁行业5月当月实现利润95.0亿元，同比由亏转盈，扭转了钢铁行业全行业连续3个月当月净亏损的局面；有色冶炼行业受产品价格上涨等因素推动，1—5月份利润增长80.6%，增速比1—4月份加快24.0个百分点。

于卫宁表示，下阶段，要着力推动已出台政策措施落地见效，大力推进新型工业化，加快发展新质生产力，着力扩大有效需求，提振经营主体信心，推动工业经济持续回升向好。

(责编：孙红丽、吕骞)

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