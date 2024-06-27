人民网北京6月27日电 （记者杜燕飞）助力国资央企数智化发展交流会暨人民数据×瓴羊合作发布会日前在京举行。会上，由人民网·人民数据与瓴羊携手打造的数据要素场景创新示范中心正式揭牌。

人民网党委副书记张峰表示，当前国资央企数字化转型向纵深推进，数据作为新型生产要素已快速融入生产、分配、流通、消费等环节，成为企业科学决策、场景创新、高质量发展的重要驱动力。人民网·人民数据与瓴羊的合作正当时，期待双方发挥各自优势，围绕“数据要素×”展开深度合作和探索。期待通过本次交流会探索推出更多场景创新成果，充分释放数据要素价值，推动国资央企数智化高质量发展，带动产业链数字化建设。

阿里巴巴集团副总裁、瓴羊智能科技CEO朋新宇认为，数据是洞察未来的钥匙，是驱动创新的引擎，更是实现新质生产力发展的核心要素之一。阿里瓴羊与人民数据达成战略合作，共建数据要素场景创新示范中心，不仅会分享前沿的数智化理念与技术趋势，还将依托各领域专家，在助力国资央企数据安全合规、数据开放共享、数据价值挖掘以及数智人才培养等方面持续贡献力量。

在“国资央企数据要素场景创新”交流环节中，与会嘉宾围绕企业数据要素场景创新的发展趋势、产业创新、人才建设等话题基于企业实践展开讨论。

(责编：孙红丽、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经