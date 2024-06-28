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《财米油盐》｜迈向千亿级市场，我国防晒产业靠啥做大做强？

2024年06月28日09:48 | 来源：人民网
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“防晒抵抗光老化”“好看实用的防晒穿搭”“一年四季防晒攻略”……炎炎夏日，防晒再度成为“顶流”话题。

近年来，伴随消费者防晒意识的转变以及防晒需求场景的扩大，防晒产业得到迅速扩张。相关数据显示，2023年我国防晒服配市场规模达到742亿元，预计2026年将达958亿元，年复合增长率达13.6%。今年“618”期间，一知名电商平台防晒衣品类成交额同比增长120%。

面对迈向千亿级的防晒大市场，国货品牌当仁不让，奋力接下“泼天富贵”。从蕉下、蕉内、茉寻等防晒新势力，到探路者、安踏等户外运动品牌，再到一向专注羽绒服领域的波司登，越来越多国货品牌进驻“防晒圈”。

人民网《财米油盐》了解到，一份市场调查报告显示，今年最受关注的防晒衣品牌前十名中，国货品牌多达七个。不少国货品牌推出的“防晒腮红面罩”“冰袖”“脸基尼”等产品也实现销量暴涨。

防晒产业趁“热”壮大，如何实现“四季常青”、做大做强？国货品牌用行动说出了自己的答案。

一是苦练“内功”。不少“硬防晒”商家正围绕面料科技、适用场景、轻便时尚等多维度展开竞争。有国货品牌联动产业链上游企业，共同研发防晒指数更高的科技纱线，从源头提升防晒性能。目前许多国产防晒衣的UPF（紫外线防护系数）大于50，远超UPF大于40的国家标准。此外，国货品牌还在积极探索清凉、透气、防水等产品功效，力求在“基础操作”之上以“防晒+”提升竞争力。

二是提升“颜值”。随着消费者要求的不断提升，产品“颜值”，亦成为影响产品销量的重要指标。在“国风”潮流下，不少品牌发挥国货优势，将防晒服饰与汉服、新中式服装巧妙结合。还有品牌打破传统生产流程，通过线上收集消费者需求，快速推出响应市场的个性化款式新品。

三是积极“出海”。国货防晒不仅在国内市场销售火热，也逐渐在海外市场崭露头角。来自义乌国际商贸城的数据显示，相较2023年同期，今年销售防晒用品的商户增加近40%。其中，冰袖、防晒帽等产品受到许多欧美采购商青睐，“脸基尼”、防晒口罩受到日韩采购商欢迎。

同时，为帮助防晒“国潮”顺利“出海”，助力企业抢抓“防晒经济”风口，相关部门也推出了一系列便利化措施。如，厦门海关开设“专窗”，缩短防晒产品出口通关时长；宁波海关为防晒产品相关企业提供全链条全方位出口通关服务。据统计，4月宁波口岸出口具有防晒功能的服饰产品货值769.51万元，较上月环比增长25.09%。

国货品牌与产业链上下游齐心协力，精准捕捉消费者的多元化消费需求、品质化消费升级，防晒市场才得以“晒”出近千亿的大市场。着眼未来，只有生产者的用心和创新，才有产品种类的不断推陈出新，方得国货品牌价值的跃升与更新。

总策划：孙海峰

制片人：章斐然 谢婷

监制：吕骞

策划：申佳平 李佳

出镜：方经纶

摄像：任峰涛

剪辑：史新培 实习生王明路

文字：方经纶

设计：林珊珊 实习生周文卿

包装：赵晨

专题：《财米油盐》——你的财经宝典

(责编：申佳平、吕骞)
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