人民网北京7月9日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局获悉，国务院食安办组织多部门成立联合调查组，彻查食用油罐车运输环节有关问题。

针对媒体反映的“罐车运输食用油乱象问题”，国务院食安办高度重视，组织国家发展改革委、公安部、交通运输部、市场监管总局、国家粮食和储备局等部门召开专题会议研究，成立联合调查组彻查食用油罐车运输环节有关问题。对于违法企业和相关责任人，将依法严惩、绝不姑息。同时举一反三，组织开展食用油风险隐患专项排查。调查处置结果将及时公布。

(责编：郝帅、高雷)

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