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服务贸易数字化步伐加快 我国外贸释放澎湃活力

2024年07月06日10:44 | 来源：人民网
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人民网北京7月6日电 （焦磊）核对单据、开箱查验、登记、抽样送检……在陇南华龙恒业有限公司生产车间，兰州海关所属天水海关关员正认真查验一批即将出口的核桃仁。

“今年以来，我和电商团队的小伙伴们分外忙碌，在多个共建 ‘一带一路’国家考察市场、签订订单。”近日，甘肃某跨境电商公司负责人分享了喜讯。这家以陇南市成县核桃仁加工为主的企业从去年至今实现了跨境电商海外仓注册登记、首单发车、贸易额几何倍数增长的“三大跨越”，今年该公司出口额已达1200多万元。

这是高质量共建“一带一路”背景下我国跨境电商新业态蓬勃发展的生动缩影。数字经济时代，跨境电商作为数字贸易的一种新业态新模式，正在成为加快外贸创新发展的重要力量。2023年，我国跨境电商进出口总额2.38万亿元，增长15.6%，占我国外贸进出口总额的比重逐步提升。

在数智化技术不断向各产业渗透的当下，以跨境电商为代表的新业态正在成为知识密集型服务贸易的重要内容。

知识密集型服务，是指以知识和技术为主体创造附加值的服务，具有劳动投入素质优、附加值高、创新性强等特征，也可称为可数字化交付的服务。随着数字经济成为全球经济发展热点，数字贸易正不断引领国际贸易向新趋势发展，未来增长潜力巨大。

7月4日，商务部发布数据，今年1至5月，我国服务贸易继续快速增长，服务进出口总额30219.6亿元，同比增长16%。服务贸易逆差5828.4亿元。其中，知识密集型服务进出口11898.9亿元，增长6%，继续保持增长态势。

数字贸易正在成为我国重组要素资源、优化外贸结构、全面塑造发展新优势的重要力量。大力发展数字贸易，对于加快建设贸易强国意义重大。

去年底召开的中央经济工作会议提出，“要加快培育外贸新动能，巩固外贸外资基本盘，拓展中间品贸易、服务贸易、数字贸易、跨境电商出口。”

在相关政策的积极推动下，今年以来，我国电子商务在促进消费恢复向好、推动数实融合、拓展国际经贸合作中发挥积极作用，商务领域数字化水平不断提升。深入实施《数字商务三年行动计划（2024—2026年）》，多部门联合出台《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》（以下简称“《意见》”）……一季度，我国跨境电商占出口比重提升至7.8%，拉动出口增长超1个百分点。

民生银行首席经济学家温彬表示，《意见》提出的积极发展跨境电商、海外仓等外贸新业态，以促进外贸结构优化、规模稳定，是稳外贸的积极举措。我国出口的良好表现，既有赖于外需保持韧性，也依托于强大的竞争力。

目前我国跨境电商主体已超10万家，跨境电商产业园超过690个，跨境电商销售网络覆盖全球220多个国家和地区。跨境电商的贸易伙伴已经覆盖全球，是全球跨境电商生态链最为完善的国家之一。

近年来，我国数字技术与实体经济不断融合，在消费领域，网络游戏、网络文学、在线教育等新型消费业态与应用场景不断出现，激发了数字贸易的发展潜力。

2023年，自主研发网络游戏的海外市场销售收入达到163.66亿美元；网络文学海外市场规模超40亿元，海外活跃用户总数近2亿人……此外，云展会、云办公等方面技术和产品广泛应用，云外包、平台分包等生产新模式不断发展，我国“云端经济”生态逐步形成，数字贸易应用场景日益丰富。

此外，服务外包作为服务贸易的一种重要方式，也保持了持续稳定的增长态势，对服务贸易的整体增长作出了贡献。今年1—5月，我国企业承接服务外包合同额9767.2亿元人民币（币种下同），执行额6560亿元，同比分别增长19.7%和19.2%。从业务结构看，信息技术研发服务、维修维护服务和设计服务业务增长较快。

业内专家表示，我国积极抢抓发展机遇，不断加快服务贸易数字化进程，推动数字服务贸易持续增长，为外贸发展注入了新动能。

(责编：孙红丽、高雷)
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