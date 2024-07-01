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学术中国—知识产权服务平台正式启动

2024年07月01日06:49 | 来源：人民网－人民日报
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　　创新是引领发展的第一动力，保护知识产权就是保护创新。2021年，中共中央、国务院印发《知识产权强国建设纲要（2021—2035年）》，对知识产权事业发展作出重大顶层设计。“十四五”以来，我国知识产权强国建设加快推进，发明专利创造实现量质齐升，知识产权转化运用加速推进，走出了一条中国特色知识产权发展之路，知识产权保护工作取得了历史性成就。新时代新征程，需要全面加强知识产权保护，激发更多创新活力。

　　

　　学术中国—知识产权服务平台上线启动

　　2024年6月28日，新华网学术中国—知识产权服务平台在中宣部、教育部、国家知识产权局等部委支持指导下，在各行业知名企业代表和专家学者共同参与见证下正式启动。

　　学术中国—知识产权服务平台是集“知识产权+”（专利、商标、著作权的评估评价和价值转化交易）、“学者+”（各单位的各类成果价值、引进与晋升的人才评估以及各行业的同行评议）、“学术机构+”（学术创新、知识产权运营）、“版权+”（维权保障、授权运营）等服务于一体的综合性服务平台。学术中国—知识产权服务平台通过打通“专利查询申请—评估—交易”“商标查询申请—评估—交易”“原创著作创作—查询查重—发布交流—授权运营—质量评估—著作权交易”等流程，促进科技创新与理论创新、制度创新、文化创新的持续发展和全面融合，助力畅通科技创新和经济社会发展之间的转化通道，让创新在全社会蔚然成风，释放巨大的发展潜能，不断为中国式现代化注入强劲动力。

　　服务重大决策部署，助力知识产权强国建设

　　基于对《知识产权强国建设纲要（2021—2035年）》的深度理解，学术中国—知识产权服务平台致力于打造安全、高效、开放、共享的国家级知识产权服务平台。主动接受部委及相关部门的指导和监督，旨在建立一套合法合规的知识产权服务机制，助力激发全社会创新活力，为加快建设中国特色、世界水平的知识产权强国贡献力量。搭建学术中国—知识产权服务平台，对于提升国家核心竞争力，扩大高水平对外开放，实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展，推动我国从知识产权引进大国向知识产权创造大国转变，推动我国知识产权工作从追求数量向提高质量转变，能够发挥助力作用。

　　强化场景应用服务，构建学术合作生态

　　学术中国—知识产权平台将通过学术中国原创助手为原创作者提供文献查重、文献检测、文献校对、文献研究、AI学术分析、原创授权、原创运营等系列服务，不断为原创作者提供服务和支持。原创作者可通过学术中国原创助手的AI科研大模型直接提问或上传文件，回答内容基于海量学术资源，力求保证信息的真实性。原创作品须通过学术中国学术委员会的原创审核，方可录入平台。

　　学术中国—知识产权服务平台致力于推动知识产权领域规范化发展，力争成为知识产权强国建设的实践者。平台将在多个部委指导下，联合全国高校、出版社、期刊社以及相关专家学者共同探讨研究，探索建立知识产权服务领域的标准和规范，构建合作共赢的生态体系，并为合作伙伴提供安全的服务体系。6月28日起，学术中国—知识产权服务平台面向全国开放服务，通过建立运行高效顺畅、价值充分实现的运用机制，建立规范有序、充满活力的市场化运营方式以及服务标准、整合高效的信息服务模式，加强知识产权公共服务供给，更好服务合作伙伴。

　　数据来源：新华网

　　《 人民日报 》（ 2024年07月01日 12 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)
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