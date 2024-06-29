原标题：百度发布文心大模型4.0 Turbo 多端面向用户正式开放

“文心一言累计用户规模已达3亿，日调用次数也达到了5亿。”6月28日，百度首席技术官、深度学习技术及应用国家工程研究中心主任王海峰在WAVE SUMMIT深度学习开发者大会2024上宣布了文心一言的最新数据，并正式发布文心大模型4.0 Turbo、飞桨框架3.0等最新技术，披露飞桨文心生态最新成果。

通用人工智能新视角：技术通用、能力全面

人工智能的目标是模拟、延伸和扩展人的智能。王海峰认为，大模型为通用人工智能带来曙光，可以从两个角度解读，一是人工智能技术的通用性，二是能力的全面性。

人工智能技术历经几十年发展，从早期的人工撰写规则，到后来统计机器学习，可以自动从数据中学习，但解决不同场景的问题需要不同的算法，演进到深度学习时代，算法的通用性大大加强，深度神经网络一套架构和技术可以解决各种问题，再到大模型时代，除了算法，模型也变得更加通用和统一。

在技术的通用性方面，大模型在面向不同任务、语言、模态、场景时，通用性越来越强。以自然语言处理为例，之前有分词、句法分析、语义匹配、机器翻译、问答、对话等很多子方向，现在一个大语言模型就可以解决绝大多数任务；语言方面，大模型既可以解决单语言的问题，也可以跨语言，不仅学习了人类的自然语言，也学习了人工定义的形式语言，架起了从思考到执行的桥梁；同时，大模型也可以实现多模态的统一建模，广泛赋能各行各业应用等。总体上，人工智能技术的通用性越来越强。

在能力的全面性方面，理解、生成、逻辑、记忆是人工智能的四项基础能力，创作、解题、代码、规划、决策等人工智能的典型能力，基本上都是这四项基础能力的综合运用。以基于文心大模型实现的运营活动系统为例，模型首先理解用户需求，进行系统设计，然后规划相关的任务来执行，接下来根据规划生成代码，逐步实现系统搭建，包括数据库、后端功能、前端页面，等等，再进行服务的部署，如果部署失败，模型能够根据报错信息自动反思迭代，直到部署成功，服务顺畅运行。大模型完成系统开发到服务运行的过程，充分体现了大模型的理解、生成、逻辑、记忆四项基础能力，以及对这四项能力的综合运用。这四项能力越强，越接近通用人工智能。

文心大模型4.0 Turbo发布，文心一言用户规模达3亿

大会现场，王海峰发布了文心大模型4.0 Turbo，网页版、APP、API陆续面向用户开放。据了解，企业用户即刻起登录百度智能云千帆大模型平台即可使用API服务。

以用户使用文心大模型设计调查问卷为例，展示了文心大模型 4.0 Turbo的速度更快，效果更好。

公开资料显示，百度自2010年起开始全面布局人工智能，2019年3月推出文心大模型1.0，持续迭代升级, 去年10月发布文心大模型4.0，今年4月发布文心大模型4.0工具版。今天，又发布了文心大模型4.0 Turbo。文心大模型是基于飞桨平台研制的知识增强大模型，从万亿级数据和千亿级知识中融合学习，具备知识增强、检索增强和对话增强等核心技术。

在强大的基础大模型基础上，进一步创新智能体技术，包括理解、规划、反思和进化，能够做到可靠执行、自我进化，并一定程度上将思考过程白盒化，让机器像人一样思考和行动，能够调用工具自主完成复杂任务，在环境中持续学习实现自主进化。目前，文心一言累计用户规模已达3亿，日调用次数5亿。

大会还发布了中国工程院朱有勇院士及团队与百度共同打造的首个农业智能体——“农民院士智能体”。它基于文心智能体平台创建，学习了朱有勇院士的研究成果以及相关的农业知识，可以为农民解答生产生活中的问题，促进科技助农惠农。澜沧拉祜族自治县竹塘乡党委书记丁杏杏、云山村村民李福受邀来到大会现场，分享了使用“农民院士智能体”为他们的农业生产带来的便利。

飞桨框架3.0发布，飞桨文心生态开发者达1465万

文心大模型的持续快速进化，得益于百度在芯片、框架、模型和应用上的全栈布局，尤其是飞桨深度学习平台和文心的联合优化。王海峰发布了飞桨新一代框架——飞桨框架3.0，具备动静统一自动并行、编译器自动优化、大模型多硬件适配、大模型训推一体等核心技术，支撑大模型效果更好，性能更优。截至目前，飞桨文心生态已凝聚1465万开发者，服务37万家企事业单位，创建95万个模型。

王海峰最后表示，纵观人类经历的前三次工业革命，其核心驱动力量机械技术、电气技术和信息技术都有很强的通用性，会应用于各行各业，当它们呈现出标准化、自动化和模块化的工业大生产特征，核心技术就进入工业大生产阶段。现阶段的人工智能技术，基于深度学习及大模型工程平台，包括算法、数据、模型、工具等，也已经具备了非常强的通用性，并具备了标准化、模块化和自动化的特征，推动人工智能进入到工业大生产阶段，通用人工智能将加速到来。

(责编：曹淼、李源)

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