人民网记者 王绍绍

从爆火的天水麻辣烫，到引得无数游客打卡拍照的泉州簪花，再到这段时间热度不断攀升的阿勒泰草原……今年以来，我国文旅市场持续升温，文旅融合跑出“加速度”，为经济发展持续注入新活力。

据国家统计局有关负责人介绍，今年以来我国文旅等服务消费需求保持活跃，市场销售不断扩容提质。下一阶段，随着促消费政策的落实落细和消费场景的创新拓展，我国消费市场潜力有望进一步释放。

“国风热潮”居高不下，“新中式”出行热力十足。在苏州的园林里一品古韵悠长，在景德镇的瓷器上感受“中国美学”，在西安的城墙下回望大唐气象……穿汉服、撑油纸伞、尝传统糕点、逛非遗集市，“旅游+传统文化”的模式越来越受到游客的青睐，吹起消费市场“一池春水”。

青岛崂山的文化创意市集上，汉服体验、天下雅集、国学文化体验等活动如火如荼，游客纷纷在现场参与制香、拓印、捶花印草等国潮非遗手造内容；河南的“豫见非遗 赓续文脉”非遗国潮派对上，从妙趣横生的传统文化小课堂到“丝竹华章”民乐演出、“当云染遇上太极”舞蹈快闪，一系列国风、国潮互动节目嗨翻全场；福建福州的三坊七巷历史文化街区里，古厝闽剧别具风味，民俗表演新奇有趣，咏春拳法惊艳四座……

消费场景不断更新，新玩法、新产品、新业态层出不穷，进一步激发文旅消费活力。国家统计局日前发布的数据显示，今年1-5月份，我国社会消费品零售总额195237亿元，同比增长4.1%；服务零售额同比增长7.9%，增速快于同期商品零售额4.4个百分点；其中，交通出行、旅游咨询租赁等服务零售都保持了较快增长。

凉州攻鼓子威武雄壮，观众仿如亲临古战场；胡旋舞奔腾欢快、旋转如风，一举一动深入人心。在甘肃省武威市汉唐天马城内，“万人吟诵凉州词”，通过朗诵、歌舞、书画展、诗歌创作活动一场场精彩的演绎，全方位展示着凉州文化深厚的底蕴和鲜明的地域特色，将观众拉回到千百年前的凉州大地上，赏大漠风光，品历史文化。

“国潮”是中国文化符号、中华美学精神、传统技艺、制造业与文化产业等元素的结合。北京第二外国语学院旅游科学学院院长、教授吕宁表示，要不断发掘深厚的文化底蕴，满足多元化的旅游需求，丰富旅游产品文化内涵，发掘“新中式”潮流下的文化消费潜力。

“在科技进步日新月异的今天，文旅深度融合发展更加需要提升科技支撑水平，更加需要聚焦文旅融合发展重大战略和现实需求全面提升文化和旅游科技创新能力。”中国旅游研究院院长戴斌指出，要通过科技赋能不断降低文旅产品和服务的成本，实现文旅服务的便利化、文旅管理的智慧化、文旅业态的多元化，通过提升治理能力，有效改善文旅管理方式、服务流程、产品供给等。

随着“数字敦煌”建设的不断推进，敦煌文化实现了从墙上“走下来”、从洞里“走出来”。虚拟导览员“敦敦”带领游客穿越历史长河，使文物与故事在现实世界中“活”起来，将文化体验与旅游、教育与娱乐巧妙结合；“洞窟式”沉浸体验剧《乐动敦煌》带游客经历一场穿越之旅，内藏经洞、莲花台、藻井就在身旁，“敦煌文化”触手可及。

与“数智人”妇好见面共赏三千年前的文物，戴上VR眼镜一秒“穿越”到时值盛世的洛阳，“沉浸式体验”成为文旅融合的新支点。中国传媒大学文化发展研究院副院长卜希霆表示，打造沉浸式体验，不仅要在技术层面发展，更要在内容精神与文化挖掘上，让不同的文化之间交融碰撞，让文旅与体育、商业、乡村、工业等不同业态深度交融，才能持续满足越来越多年轻消费群体的美好生活需求。

(责编：郝帅、高雷)

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