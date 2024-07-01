人民网北京7月1日电 （记者杜燕飞）推动大规模设备更新和消费品以旧换新，将有力促进投资和消费。今年3月，国务院印发的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》明确，实施回收循环利用行动，完善废旧产品设备回收网络，支持二手商品流通交易，有序推进再制造和梯次利用，推动资源高水平再生利用。

“当前，各地正大力推动绿色发展和循环经济发展, 大规模设备更新和消费品以旧换新成为了重要方向。”中国信息协会产业互联网分会秘书长张健日前在大规模设备更新发布会上表示，推动设备更新关乎企业运营效率和成本控制，更关乎资源利用和环境保护。

中废通战略发展部首席策略分析师李渊表示，《行动方案》鼓励设备和消费品更新替代，将增加废旧物品数量，为再生资源企业提供更多物资储量；提出加快淘汰落后设备，促进产业高端化、智能化、绿色化发展，将促进再生资源企业进行技术创新和提升服务质量；鼓励构建“换新+回收”全链条闭环，促进产业升级与消费升级同向发展，为再生资源企业整合上下游产业链提供了机遇；通过加快修订节能降碳、环保、循环利用等领域规范，有利于提升再生资源企业的规范性和竞争力。

有参会嘉宾认为，传统高能耗、高污染设备难以适应现代经济发展需要，推动设备更新和以旧换新是实现绿色发展和可持续发展的必然要求。国家通过财政支持、金融支持和市场激励等多项措施,推动企业积极参与设备更新和以旧换新。

也有参会嘉宾表示，要运用数字技术为传统废旧行业赋能，实现产业与互联网融合，提高废旧物资处理效率，为企业和消费者提供便捷、高效服务。

(责编：方经纶、高雷)

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