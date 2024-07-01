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突破800亿件 快递业助力经济延续回升向好态势

人民网记者 乔雪峰
2024年07月01日19:08 | 来源：人民网
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穿梭于城乡的快递小哥、高速运转的智能分拣线……这些随处可见的忙碌景象，不仅展现出快递业不断释放的发展动能和澎湃活力，更为我国经济延续回升向好态势写下了生动注脚。

记者从国家邮政局获悉，截至6月30日，今年我国快递业务量已达800亿件，比2023年提前59天。

“今年以来，我国快递市场继续快速发展，月均业务量超130亿件。”国家邮政局相关负责人表示，特别是进入6月以来，在电商平台年中大促等利好因素的带动下，快递日均业务量超5亿件，市场规模加快扩大，在促进消费、服务生产和保障民生等方面发挥了积极作用。

据交通运输部发布的《2023年交通运输行业发展统计公报》显示，2023年，我国完成快递业务量1320.7亿件，比2022年增长19.4%，完成快递业务收入12074亿元。我国每天收寄快递与包裹4.5亿件左右，其中快递3.6亿件。

从山东鱼台的小龙虾，到浙江桐乡的汽车配件，再到泰国春蓬府的榴莲，快递业不断丰富服务场景，拓展服务领域，提升服务品质。

午饭时间刚过，浙江省绍兴市新昌县202路城乡公交车司机潘海锋便驾驶车辆准时来到了东茗乡上来村的太平塘公交站，利落地将装有26件快件的包裹放入站牌旁的客货邮智能交换箱。上来村村级物流服务点负责人陈北原收到快件已进箱的短信通知，赶忙前来取出快件，并带回服务点扫描入库，随后通知村民取件。

新昌县农村公路占全县公路总里程的87.6%，村庄散布，快递进村难度大。近年来，当地不断推进农村客运、货运、邮政快递共享场站运力资源，共建运输服务网络，打造“新畅达”农村物流服务品牌，让村民在家门口就能收寄快递。

“原本快递进村一天一趟已经很方便。现在有了智能交换箱后，快递一天分两趟送进村，和城里一样‘无时差’。”上来村“网购达人”张大爷已经能够熟练取件。

今年以来，我国邮政快递部门一方面积极推进农村寄递物流体系建设，有效打通农产品出村进城的“最初一公里”,一方面将服务从消费领域延伸至生产环节，为制造企业提供入厂物流、仓配一体等综合供应链服务。

与此同时，快递企业还加速提升航空运输服务能力，通过新开、增开洲际货运航线及国际定期货运航线，打造安全可靠、自主可控的国际物流供应链体系，为更多的中国商品出海及国外商品进口提供更为便捷的服务。

该负责人表示，自大规模设备更新和消费品以旧换新行动开展以来，快递企业抓住新一轮发展机遇，加快淘汰老旧分拣和安检设备，提升新能源车应用比例，强化大数据、云计算、人工智能、区块链等现代信息技术的应用，推进设备的智能化低碳化升级。

此外，快递企业积极发展逆向物流，推出“换新+回收”和“送、装、拆、收”等新发展模式，助力消费品“以旧换新”，为降低社会物流成本持续贡献行业力量。

(责编：方经纶、高雷)
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