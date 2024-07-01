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多项稳增长促回升政策持续发力 成效不断显现

2024年07月01日19:08 | 来源：人民网
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人民网北京7月1日电 （记者乔雪峰）近日，中国物流与采购联合会发布了2024年6月份中国制造业采购经理指数（PMI），数值为49.5%，与5月份持平。从13个分项指数来看，同5月相比，产成品库存指数、进口指数和生产经营活动预期指数上升，新出口订单指数和从业人员指数持平，生产指数、新订单指数、积压订单指数、采购量指数、购进价格指数、出厂价格指数、原材料库存指数和供应商配送时间指数下降。

中国物流与采购联合会特约分析师张立群认为，6月份PMI指数与5月持平，但仍处荣枯线之下，表明经济仍处蓄积回升力量的阶段。“今年以来多项稳增长、促回升的政策靠前发力，其成效的不断显现，逐步增强了经济回升力量。”

中国物流信息中心分析师文韬则表示，6月份，我国制造业生产活动保持稳中有增势头，生产指数为50.6%，虽较5月小幅下降0.2个百分点，仍保持在扩张区间。生产端稳中有增有一定基础，前期推出的各项经济政策逐步落地对企业扩大生产有较好促进作用，部分行业接单情况较好对制造业整体生产活动有所支撑。

张立群进一步分析称，当前正处推动经济全面回升逆水行舟的关键阶段，必须充分认识市场引导的需求收缩及其自我加速机制的严重性，必须显著加大宏观经济政策逆周期调节力度，显著加大政府投资对企业订单的拉动作用，带动企业生产投资不断活跃，就业形势不断好转，加快使需求收缩转向需求扩大。

对于前6月制造业PMI走势，文韬分析表示，今年上半年我国经济整体保持稳定恢复主基调，1-6月制造业PMI均值为49.8%，较2023年下半年均值上升0.3个百分点。各月指数虽有所波动，但是生产保持稳中有增、产业结构持续优化、大型企业稳定向好的发展态势较为明朗，各项扩内需稳外贸政策仍需继续加码推进加快落实，着力夯实经济回升动力。

 

 

(责编：方经纶、高雷)
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