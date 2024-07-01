人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

中国人民银行决定近期开展国债借入操作

2024年07月01日15:41 | 来源：人民网
小字号

人民网北京7月1日电 （记者黄盛）据中国人民银行网站消息，为维护债券市场稳健运行，在对当前市场形势审慎观察、评估基础上，人民银行决定于近期面向部分公开市场业务一级交易商开展国债借入操作。

东方金诚首席宏观分析师王青向记者表示，中国人民银行向部分公开市场业务一级交易商开展国债借入后，可以将这些国债在二级市场上出售，进而压低相关国债市场价格。

7月1日，中国人民银行决定近期开展国债借入操作。 来源：中国人民银行网站

7月1日，中国人民银行决定近期开展国债借入操作。 来源：中国人民银行网站

据介绍，今年4月以来，中国人民银行已多次提示中长期国债收益率偏低风险。其中在近日举办的陆家嘴论坛上，中国人民银行行长潘功胜表示，去年中央金融工作会议提出，要充实货币政策工具箱，在中国人民银行公开市场操作中逐步增加国债买卖。中国人民银行正在与财政部加强沟通，共同研究推动落实。该过程整体是渐进式的，国债发行节奏、期限结构、托管制度等也需同步研究优化。当前特别是要关注一些非银主体大量持有中长期债券的期限错配和利率风险，保持正常向上倾斜的收益率曲线，保持市场对投资的正向激励作用。

王青认为，“利率风险”主要是指一旦后期经济和物价水平明显回升，中长期债券收益率将大幅上行。此次中国人民银行决定近期开展国债借入操作，影响二级市场债券供需平衡。就引导市场预期、避免中长期国债收益率较大幅度偏离相应政策利率中枢而言，中国人民银行此次操作会比之前的风险提示效果更好。

此外，中国人民银行在一季度的货币政策执行报告中表示，长期国债收益率主要反映了长期经济增长和通胀的预期，同时也受到无风险资产相对缺乏等因素的影响。

也有业内人士向记者表示，中国人民银行把国债买卖纳入货币政策工具箱不代表量化宽松的政策倾向，而是将其定位于基础货币投放渠道和流动性管理工具，既有买也有卖，与其他工具综合搭配，共同营造适宜的流动性环境。

(责编：方经纶、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
中国人民银行决定近期开展国债借入操作
　　人民网北京7月1日电 （记者黄盛）据中国人民银行网站消息，为维护债券市场稳健运行，在对当前市场形势审慎观察、评估基础上，人民银行决定于近期面向部分公开市场业务一级交易商开展国债借入操作。 东方金诚首席宏观分析师王青向记者表示，中国人民银行向部分公开市场业务一级交易商开展国债借入后，可以将这些国债在二级市场上出售，进而压低相关国债市场价格。…
央行：近期面向部分公开市场业务一级交易商开展国债借入操作
　　中国人民银行官网截图。 人民网北京7月1日电 （记者罗知之）据中国人民银行官网消息，为维护债券市场稳健运行，在对当前市场形势审慎观察、评估基础上，人民银行决定于近期面向部分公开市场业务一级交易商开展国债借入操作。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部