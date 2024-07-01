人民网北京7月1日电 （记者黄盛）据中国人民银行网站消息，为维护债券市场稳健运行，在对当前市场形势审慎观察、评估基础上，人民银行决定于近期面向部分公开市场业务一级交易商开展国债借入操作。

东方金诚首席宏观分析师王青向记者表示，中国人民银行向部分公开市场业务一级交易商开展国债借入后，可以将这些国债在二级市场上出售，进而压低相关国债市场价格。

7月1日，中国人民银行决定近期开展国债借入操作。 来源：中国人民银行网站

据介绍，今年4月以来，中国人民银行已多次提示中长期国债收益率偏低风险。其中在近日举办的陆家嘴论坛上，中国人民银行行长潘功胜表示，去年中央金融工作会议提出，要充实货币政策工具箱，在中国人民银行公开市场操作中逐步增加国债买卖。中国人民银行正在与财政部加强沟通，共同研究推动落实。该过程整体是渐进式的，国债发行节奏、期限结构、托管制度等也需同步研究优化。当前特别是要关注一些非银主体大量持有中长期债券的期限错配和利率风险，保持正常向上倾斜的收益率曲线，保持市场对投资的正向激励作用。

王青认为，“利率风险”主要是指一旦后期经济和物价水平明显回升，中长期债券收益率将大幅上行。此次中国人民银行决定近期开展国债借入操作，影响二级市场债券供需平衡。就引导市场预期、避免中长期国债收益率较大幅度偏离相应政策利率中枢而言，中国人民银行此次操作会比之前的风险提示效果更好。

此外，中国人民银行在一季度的货币政策执行报告中表示，长期国债收益率主要反映了长期经济增长和通胀的预期，同时也受到无风险资产相对缺乏等因素的影响。

也有业内人士向记者表示，中国人民银行把国债买卖纳入货币政策工具箱不代表量化宽松的政策倾向，而是将其定位于基础货币投放渠道和流动性管理工具，既有买也有卖，与其他工具综合搭配，共同营造适宜的流动性环境。

(责编：方经纶、高雷)

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