人民网记者 许维娜

近日，一列满载40个标准集装箱化工原料的跨境铁路班列从重庆出发，经过老挝、泰国，预计于9天后抵达马来西亚。与此同时，来自马来西亚的另一班列也同步启程，携带着东盟各国的农产品、食品和生活用品，预计9天后抵达重庆，完成一趟“跨国旅行”。

这标志着西部陆海新通道最新开设的中老泰马跨境铁路班列正式投入运营。新班列不仅连接了我国西部地区与东盟国家，更促进了双方经贸合作和产业联动。

作为西部陆海新通道数万班列中的新成员，它展现了通道联通各方、通达各地的强大能力。

国家发展和改革委员会综合运输研究所助理研究员马艺菲在接受记者采访时表示，西部陆海新通道新成绩不断：2024年，西部陆海新通道海铁联运班列圆满完成5000列运输任务，折合运输量为25万标箱。这一成绩不仅提前16天完成了上半年设定的目标，更为全年完成1万列战略目标任务奠定了基础。

马艺菲表示，西部陆海新通道的亮眼成绩，得益于多方面促进因素：

一是通道辐射带动效应增强。通道与沿线区域经济、产业、贸易融合发展进一步深化，西部陆海新通道铁海联运班列货源腹地范围和潜力空间。

二是我国多式联运发展带动。以铁海联运为代表的铁路与其他运输方式联运发展加快推进，充分发挥铁路运输骨干作用，进一步发挥联运体系系统效率和综合效益。

三是班列服务品质显著提升。班列线路覆盖面持续扩大，作业能力、运输效率显著提升，服务货类不断丰富，衍生服务拓展应用更加深入，稳步增强沿线产业发展支撑。截至5月底，班列货物运输品类已增加到1154种，辐射18个省份的72个城市152个站点。

记者注意到，今年是《西部陆海新通道总体规划》（以下简称《规划》）发布五周年。

五年前，《规划》为位于西部腹地的这条通道擘画下宏伟蓝图。五年后，西部陆海新通道海铁联运班列累计开行已超3万列，班列服务能力不断凸显，一直在跑出越来越快的“加速度”，不断推动沿线经济发展、贸易联通。

马艺菲表示，沿线中西部地区通过深入参与西部陆海新通道建设，依托省部际联席会议机制等既有机制，进一步深化省际交流合作。班列以运输组织环节为切入点，完善跨区域运行合作机制，加强资源统筹和产业衔接，推动产业链供应链协同发展。

例如，西部陆海新通道“一单制”深入推进，不仅提高货物运输效率，推动通道运行从运输物流环节向金融衍生服务拓展。云南、重庆、四川、广西等各地围绕“一单制”开展一系列金融创新，探索区块链提单及金融科技合作场景应用，进一步提升通道组织力和影响力。

得益于西部陆海新通道班列速度快、成本低的优点，国内外运输更为便利，贸易也越来越畅通。

国家发展改革委新闻发言人孟玮近日在新闻发布会上介绍，西部陆海新通道东、中、西三条主通路及沿线基础设施建设不断完善，重大工程持续推进，通道内联外通水平明显提高。同时，运输组织效能加快提升，有效促进陆海内外联动、东西双向互济。

依托新通道，区域贸易更加便捷。据南宁海关统计，今年前5个月，广西对东盟进出口1370.6亿元，同比增长117.4%；对RCEP其他成员国进出口额达1555.2亿元，同比增长104.4%。其中，东盟水果走俏中国市场，今年1-5月广西自东盟进口水果36.6亿元，增长193.7%。

如今，西部陆海新通道越跑越通畅，越跑越顺利。目前，西部陆海新通道班列货物已通达全球123个国家和地区的514个港口。

按照《规划》，到2025年，西部陆海新通道将基本形成南北贯通、陆海联动、开放共享、辐射有力、协同一体的综合交通运输体系。

西部陆海新通道的发展方向如何？将如何进一步提质增效？

展望未来，马艺菲称西部陆海新通道已迈向高质量发展新阶段。未来，该通道将加强资源统筹，强化内外贸衔接，推动区域产业链供应链升级。作为推动中西部高质量发展和区域合作的重要战略通道，它将支撑区域经济和中国式现代化发展。

(责编：郝帅、高雷)

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