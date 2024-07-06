人民网北京7月6日电 （记者乔雪峰）7月5日上午，随着一列满载砂石料的货运列车运抵中国铁路北京局北京铁路物流中心大红门货场，作业人员迅速将集装箱卸至短驳运输车辆后运往北京市各混凝土搅拌站。

据统计，今年上半年，中国铁路北京局已累计运输进京砂石料176.9万吨，同比增加77.2万吨，增幅达77.4%，为服务北京运输结构调整、推动公转铁运输、降低社会物流成本提供了助力。

据了解，砂石料是砂、卵（砾）石、碎石、块石、料石等材料的统称，广泛用于各类建筑施工当中。今年以来，中国铁路北京局积极引导矿山企业、商品混凝土搅拌站优先采用铁路运输。同时，根据不同企业生产需求特点，按照“一企业一方案”的策略，制定砂石料“公转铁”运输和营销方案；发挥全程物流总包服务优势，实行物流配送、堆储、装卸、发送、接取等“一站式”服务，为客户降低了综合物流成本，激发了公转铁运输活力，吸引了更多进京砂石料货源不断转移至铁路运输。

与此同时，为持续提升运输服务质量，中国铁路北京局北京铁路物流中心为进京砂石料开办集装箱业务，通过使用35吨敞顶箱运输，实现货物“零损耗”、“门到门”一箱到底；利用监控系统实时关注承德、张家口等地砂石料装车效率，备足装车机具和作业人员，及时解决各类突发问题，确保将整列装车控制在6小时以内；在隆化站等重点装车地点安装智能安检云台，提高砂石料装载安全保障系数；通过协调企业均衡发送、增加卸车设备、统筹规划下盘运输等措施，持续提高砂石料卸车效率，让客户享受“更安全、更便捷、更稳定、更绿色”的运输体验。

数据显示，今年以来，中国铁路北京局已累计发运进京砂石料176.9万吨，接卸站点扩大到大红门、双桥、牛栏山、房山、怀柔、大灰厂、黄村、丰台西、石景山南等9个货场，砂石料配送已覆盖北京市大部分区县，构建起一个快速便捷、安全高效、绿色环保的砂石料公铁联运网络。

(责编：孙红丽、高雷)

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