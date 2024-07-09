人民网北京7月9日电 （记者郝帅）据市场监督管理总局网站消息，近日，市场监管总局（国家标准委）批准发布《中央厨房 建设要求》（GB/T 44142-2024）和《中央厨房 运营管理规范》（GB/T 44141-2024）两项国家标准，标准将于10月1日起实施。

作为食品经营企业对食品原料进行生产加工、品控质检、统一包装、储藏储存、配送、信息处理的场所，中央厨房依托集中采购、集中加工、集中配送的方式，正在成为餐饮业现代化转型的新趋势。本次发布的两项国家标准，对于提升餐饮生产效率、提高原料利用率、减少食品浪费、强化食品安全管控具有重要意义。

《中央厨房 建设要求》给出了中央厨房选址与总体布局、加工区场所设置、主体建设、设施设备四个方面的要求，引领中央厨房合理建设、科学投资。《中央厨房 运营管理规范》从设施设备管理、经营加工过程、安全与追溯、应急与召回、人员管理、信息记录与档案管理，以及监督、评价与改进等方面，为中央厨房的运营管理提供指导，并对原辅料采购与验收、经营加工、检验与留样、仓储、配送、交付等环节提出具体细化要求。两项标准的实施将进一步提升餐饮业集约化经营能力，培育发展“种养殖基地+中央厨房+餐饮门店”新模式，助力餐饮等相关行业高质量发展。

(责编：郝帅、高雷)

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