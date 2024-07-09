人民网北京7月9日电 （记者罗知之）近日，中国银行业协会正式发布《中国金融租赁行业发展报告（2024）》（以下简称《报告》），这是中国银行业协会金融租赁专业委员会连续第七年发布该报告。

《报告》以“在构建新发展格局进程中加快转型发展”为主线，回顾了2023年度金融租赁公司的总体运行情况，展现了金融租赁公司在找准功能定位、聚焦主责主业、为实体经济提供特色化金融服务的具体实践和发展成果，总结了金融租赁公司业务转型发展的特点，并对小微租赁业务进行了专题探讨。《报告》主要内容如下：

一是坚持功能定位，加快回归本源。2023年，面对复杂严峻的国内外经济形势，金融租赁公司找准市场定位、加速回归租赁本源、主动压缩平台类业务、坚持差异化发展；加大转型发展力度，紧紧围绕企业新购设备融资需求，逐步提升直接租赁业务占比，整体发展保量求质，差异化发展成效显著。截至2023年末，金融租赁公司总资产规模达4.18万亿元，同比增长10.49%；租赁资产余额3.97万亿元，同比增长9.27%；2023年，直接租赁业务投放2814.87亿元，同比增长63.39%，占租赁业务投放总额的16.42%，同比上升4.31个百分点。

二是聚焦重点领域，强化传统优势。金融租赁公司心怀“国之大者”，积极响应国家战略，立足自身优势，不断提升自身专业化水平，聚焦飞机、船舶等优势领域，全方位提升核心业务竞争力。2023年，在航空业务方面，金融租赁公司总机队规模达1873架，占中国租赁机队总规模的近80%，在当年新增航空租赁业务中，境外业务占比达58%；与此同时，金融租赁公司已成为C919和ARJ21的最大订单客户，有力支持了国产飞机制造产业。在航运业务方面，金融租赁公司船舶总量达2047艘，共计1.2亿总吨，在中国租赁船队中占比78.8%；当年新增的租赁船舶165艘中，非中国旗船舶占86%，助力中国船厂新船交付全球占比首次超过50%，为船舶制造走出去作出重要贡献。

三是做好五篇大文章，助力金融强国。金融租赁公司着力做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章，在推动金融强国建设中扮演着重要角色。2023年，金融租赁公司在科技金融、绿色金融、普惠金融领域分别新增投放1452.51亿元、5712.33亿元和1233.68亿元，近三年复合增长率分别为43.40%、75.47%和32.20%，在培育新质生产力、推动行业可持续发展、提升金融服务可得性等方面发挥了重要作用；加快数字化转型，全年投入转型资金超10亿元，优化业务流程、改善客户体验，不断提高服务质效；积极拓展养老金融，在相关领域的投放额和资产余额逐年增加，业务范围持续扩大。

四是专注中小微租赁，打造特色品牌。针对中小微企业“融资难、融资贵”的痛点堵点，金融租赁公司借助“融资+融物”服务优势，打造特色产品、设计专属流程、部署本地化团队，利用区域直销服务模式，不断扩大中小微租赁业务覆盖面，使金融服务触达更深入、更细微，逐渐成为金融体系必要有益的补充。2023年，金融租赁公司面向中小微企业新增投放1.02万亿元，同比增长36.07%；截至2023年末，中小微企业租赁资产余额为2.03万亿元，同比增长9.33%。

五是践行社会责任，彰显金融担当。金融租赁公司牢牢坚持金融工作的政治性、人民性，积极践行社会责任。2023年，金融租赁公司累计开展员工培训9807场，为公司发展和行业进步提供了人才保障；开展帮扶、捐赠活动109场，无偿帮扶、捐赠总金额达1200万元，组织公益、志愿活动162场，累计参与人次达4016人；积极开展多种形式的反洗钱、反电诈宣传教育活动，有效提高社会公众的防范意识和金融知识水平，减少金融犯罪的发生。充分彰显了金融租赁公司的社会担当和良好的社会形象。

(责编：罗知之、高雷)

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