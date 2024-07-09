人民网北京7月9日电 （记者孙红丽）7月9日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，介绍第8届中国—南亚博览会及中国与南亚经贸合作有关情况，并答记者问。

商务部副部长李飞介绍，本届南博会将于7月23日至28日在云南昆明举行，沿用“团结协作、共谋发展”的主题，由商务部和云南省人民政府共同举办，这是今年中国同南亚国家最为重要的经贸交流活动之一。

2013年，首届南博会落户“春城”昆明。李飞表示，在双方领导人的战略引领下，11年来，中国同南亚国家一道，不断深化各领域务实合作，经贸往来保持良好发展势头，成果惠及双方人民。

首先，贸易合作推动互利共赢。2023年，中国和南亚国家贸易额接近2000亿美元，比2013年翻了一番。中国作为巴基斯坦、孟加拉国等国家的第一大贸易伙伴地位持续巩固，巴基斯坦的大米、斯里兰卡的红茶、马尔代夫的海产品、阿富汗的松子等，越来越多的南亚国家商品进入中国市场，深受中国消费者喜爱。

第二，设施联通提升民生福祉。一大批惠民利民的基础设施项目在南亚落地，为当地百姓带来了实实在在的便利和实惠。中巴经济走廊建设稳步推进，喀喇昆仑公路升级、拉合尔轨道交通橙线、卡拉奇至白沙瓦高速公路（苏库尔-木尔坦段）等一批基础设施项目顺利完工，为当地就业和经济发展创造了有利条件。顺利通车的孟加拉国卡纳普里河底隧道，新建成的中马友谊大桥，在便利当地居民出行的同时，也为当地经济和社会发展作出了重要贡献，成为了中国同南亚国家经贸合作的一张张亮丽名片。

第三，务实合作赓续传统友谊。中国同南亚国家山水相连，友好关系渊源流长。双方人民曾在面临突发自然灾害时守望相助、共克时艰。近年来，双方积极开展国际医疗合作，中国在南亚地区持续推进民生援助和基础设施建设，帮助各国培养相关领域人才，助力南亚国家提高经济造血能力，增进了人民获得感和幸福感，双方传统友谊在新时代焕发出勃勃生机。

同时，历经多年的发展，南博会已成为中国与南亚国家开展经贸合作和人文交流的重要平台，在中国与南亚各国深化互利合作过程中，中国—南亚博览会发挥了重要作用，作出了积极贡献。目前，在各方共同努力下，第八届南博会已基本准备就绪。

(责编：孙红丽、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经