人民网北京7月9日电 （记者王震）据中国上市公司协会消息，2023年度沪深A股上市公司现金分红总额为2.2万亿元，上市公司现金分红家数、分红总额均有新突破，上市公司分红意识不断增强，整体分红水平稳中有升。

从现金分红家数来看，2023年度沪深共有3667家A股上市公司进行现金分红，数量较2022年度同比增长11.02%，较2021年度同比增加12.62%。其中，356家中央国有企业进行了现金分红，较2022年度同比增长1.42%；635家地方国有企业进行了现金分红，较2022年度同比增长9.67%；2326家民营企业进行了现金分红，较2022年度同比增长12.53%。

4022家上市满三年的沪深A股上市公司中，2181家近三年连续现金分红；3426家上市满五年的公司中，1579家近五年连续现金分红；2324家上市满十年的公司中，706家近十年连续现金分红。

从现金分红总额来看，2023年度沪深A股上市公司现金分红总额为2.2万亿元，有8家上市公司分红金额超过500亿元，30家上市公司分红金额超过100亿元，58家上市公司分红金额超过50亿元。从近三年情况看，有12家上市公司近三年现金分红总额超过1000亿元，有18家上市公司近三年现金分红总额超过500亿元。

从股利支付率来看，2023年度沪深A股上市公司平均股利支付率35%，较2022年度同比增长7个百分点，较2021年度同比增加9个百分点。

从股息率来看，2023年度分红的3667家沪深A股上市公司中，有493家2023年度股息率超过3%，有151家股息率超过5%，有21家股息率超过8%。近三年平均股息率排名前100的公司，近三年平均股息率为6.8%。

(责编：王震、高雷)

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