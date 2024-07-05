人民网北京7月5日电 （方经纶）数据显示，1-5月份，规模以上工业增加值同比增长6.2%，增速比2023年加快1.6个百分点。

7月5日，在国务院新闻办举行的“推动高质量发展”系列主题新闻发布会上，工业和信息化部部长金壮龙表示，今年以来工业经济运行开局良好，呈现持续回升的向好态势。下一步，工业和信息化部将抓好十大重点行业发展。

十大重点行业包括钢铁、有色、石化、化工、建材、机械、汽车、电力装备、轻工、电子。金壮龙指出，十大重点行业规模大、带动性强、关联性较高，合计占规模以上工业增加值的70%左右。去年工业和信息化部制定十大行业稳增长工作方案，今年要继续推进政策落实，不断培育增长新动能。

金壮龙同时表示，工业经济还要在鼓励支持工业大省大市“挑大梁”、扩大有效投资、优化发展环境等方面重点发力。

“江苏、广东等10个工业大省的工业增加值合计占全国比重超六成，对稳定工业经济大盘十分关键。”金壮龙表示，今年前5个月，10个工业大省的增速都高于全国，50个工业大市中有10多个实现两位数增长。工业和信息化部将继续支持工业大省、工业大市巩固优势、勇挑大梁，支持各地发展壮大特色优势产业，以及工业大县培育。同时继续支持东北和中西部省份办好产业转移发展对接活动。

关于扩大制造业有效投资，金壮龙表示要落实落细工业领域设备更新实施方案，并且提出两个“继续”——

继续实施制造业重点产业链高质量发展行动，加快推进国家科技重大专项和国家重点研发计划，推动形成更多实物工作量，取得更多标志性成果；继续发挥国家制造业转型升级基金、集成电路产业投资基金和中小企业发展基金的作用，引领带动社会资本投向现代化产业体系建设的重点领域和薄弱环节，抢占未来科技和产业发展制高点。

关于优化制造业企业发展环境，金壮龙提出三个“围绕”——

围绕释放经营主体活力，多措并举降低企业成本，扎实开展清理拖欠企业账款专项行动；围绕释放居民消费潜力，开展消费品“增品种、提品质、创品牌”全国行活动，推进新能源汽车、绿色建材、智能家电等优质产品下乡；围绕释放产业升级动力，坚持新老并举，改造升级传统产业，巩固提升优势产业，培育壮大新兴产业，前瞻布局未来产业。

(责编：方经纶、高雷)

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