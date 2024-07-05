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我国奶业现代化水平不断提高 2023年牛奶生产量质同增

2024年07月05日10:33 | 来源：人民网
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人民网北京7月5日电 （记者李栋）奶业既是农业现代化的标志性产业，也是一二三产业融合发展的战略性产业，更是助力健康中国建设不可或缺的基础性产业。在近日举办的第十五届奶业大会暨2024年奶业20强（D20）论坛上，由中国奶业协会发布的《中国奶业质量报告（2024）》（以下简称《报告》）显示，2023年全国奶产量、生鲜乳质量均保持在较高水平。

《报告》显示，2023年全国奶产量4281万吨，同比增长6.3%；奶牛养殖规模化率76%，同比提高4个百分点。生鲜乳质量安全保持在较高水平，生鲜乳抽检合格率100%，乳蛋白平均含量达3.28%、乳脂肪达3.91%，主要营养和卫生指标比肩发达国家。

农业农村部相关负责人表示，要从稳基础、强链条、优结构、提效能多方发力，推进奶业高质量发展。

稳基础，筑牢奶业发展根基。加强奶源基地建设，落实好各项纾困政策，提升优质饲草供应能力，推广节本增效饲养模式，帮助奶农渡过难关。

强链条，推动产业融合发展。鼓励乳品企业提高自有奶源比例，支持小型奶牛场在严格保障质量安全的前提下就地加工、就近配送鲜奶、酸奶等。

优结构，增加平价液态奶和干乳制品供应。鼓励使用生鲜乳生产巴氏杀菌乳、灭菌乳、高温杀菌乳。加强科普和宣传，引导扩大乳品消费。

提效能，加快提升奶业竞争力。深化国际合作交流，挖潜国内、国际两种资源，探索高质量的“引进来”和“走出去”，在开放的环境中站稳脚跟、壮大成长。

多家乳业负责人表示，将始终坚守数智赋能、产业融合的发展理念，不断探索高质量发展之路，持续深耕产品创新和科技研发，为消费者带来更多具有鲜活营养物质的牛奶产品。

(责编：郝帅、高雷)
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