人民网记者 黄盛

随着下半年的到来，专业投资机构对于宏观经济和市场走势的观点成为行业和全球投资者关注的焦点。

近期，包括渣打银行、瑞银集团、德意志银行等在内的多家国际金融机构发布了对2024年下半年中国市场的展望报告。外资机构纷纷表示看好中国金融和资本市场的投资机会。

调高中国经济增长预期

伴随着中国经济企稳向好的势头逐渐巩固，近期多家国际金融机构对我国经济以及股市投资发表了最新观点并进行展望，并纷纷上调了对于中国经济增长的预期。

例如，巴克莱研究团队将2024年中国GDP增长预期从此前的4.4%大幅上调至5%，带动亚洲新兴市场整体经济增速预期达到5.2%。

“鉴于中国经济规模庞大，其经济增长往往对整个区域总增长有重要影响，因此此次上调很大程度上是基于对中国2024年GDP增长预测的调整。巴克莱将2024年中国GDP增长预期从此前的4.4%上调为5%，主要支撑因素是中国强于预期的一季度经济数据。”巴克莱研究团队表示。

除此之外，还有多家国际金融机构也上调了这一预期，显示出对中国经济增速的一致乐观预期。例如，摩根大通从4.9%上调至5.2%，花旗从4.6%上调至5.0%，高盛从4.8%上调至5.0%等。

国际组织也在上调对中国经济增速的预期。不久前，国际货币基金组织（IMF）宣布上调今年中国经济增长预期至5.0%，与4月《世界经济展望》的预测相比，上调0.4个百分点。对于上调的理由，IMF指出，这是因为一季度中国GDP增长强劲，并且近期采取了有关政策措施。

对于A股的中长期前景，不少外资机构也表现出积极态度。

英国资产管理巨头施罗德投资认为，从未来2至3年的角度来看，中国股市相对其他股市存在更大上升空间，对中国资本市场的持续发展保持长期信心。

景顺亚太区（日本除外）全球市场策略师赵耀庭也在近期表示，A股近期的调整会给投资者一定的时间来评估哪些是未来基本面增长的驱动因素。此外，我们开始看到中国企业的盈利预期上调。这是一个令人鼓舞的迹象，随着盈利重新加速增长，未来外国投资者预计会对中国企业的盈利更加有信心。我认为目前的盈利预期有些过于保守，从明年的盈利增长预期来看，目前中国股票的估值较低。

高股息价值股受关注

瑞银财富管理亚太区投资总监及宏观经济主管胡一帆建议，投资者在布局中国市场时采取杠铃策略，既关注成长性板块，也不忽视金融、公用事业、电信和能源等防御性板块。

此外，多家外资机构表示，随着人工智能（AI）热潮继续推动股市上涨，预计中国最终会开发出与其他地区不同的AI生态系统，带来显著的变现潜力，进而利好中国互联网行业。

值得注意的是，高股息价值股成为多家外资机构关注的对象。

例如，瑞银推荐高股息价值股，认为高股息价值股短线可作为防守性投资。据该行推算，互惠基金因“中特估”主题而加仓A股国企股，使高息股占整体互惠基金的持仓比重，于今年一季度达到15%，但低于2018年的23.1%高位。瑞银偏好在A股、港股两地均上市的股票。

施罗德投资则指出，企业改革主题存在机遇，企业改革主题是指因监管机构推动而提升股东回报的股份，新“国九条”特别聚焦于改善上市公司的透明度与市场效率。

(责编：郝帅、高雷)

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