人民网北京7月5日电 （记者李栋 刘卿）春争日，夏争时。眼下正是水稻种植关键期。近日，在福建省三明市宁化县湖村镇、城南镇等地，村民们有序分工，起苗、挑运、插秧，将一株株水稻秧苗整齐地移栽到田中，粼粼水田与青青秧苗相互映衬，绘就一幅生机盎然的乡村振兴画卷。

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