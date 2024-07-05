人民网记者 乔雪峰

走进太仓港国际集装箱码头，巨大的龙门塔吊林立江岸，港区停满了即将出口的汽车，船只和卡车加班加点装卸货物，从四面八方而来的运输车在入口处排起长队，一座现代化港口呈现一派欣欣向荣景象。

太仓国际集装箱码头地处太仓港核心港区，是江苏太仓港第一个建成并投入运营的国际化、专业化的公共码头，是长三角地区“海峡两岸互通直航”的桥头堡、华东地区风电设备主要出口装运基地、长江最大的汽车出口基地。

太仓港国际集装箱码头副经理王宁接受记者采访时表示，江苏“新三样”（即新能源汽车、光伏电池、汽车用锂离子电池）出口规模占全国的18.4%，总量居全国第一，成为江苏出口的新增长引擎。2023年，太仓港“新三样”出口超48万标箱，其中新能源汽车出口18.1万辆，同比增长193%。

太仓港是江苏船舶海工产业高速发展的一个缩影，据南京海关统计，今年前4个月江苏省出口各类船舶348.3亿元，出口规模位居全国首位，同比增长90.3%，占同期全国船舶出口总值的34.7%。

风正扬帆，向海图强。在海洋经济高速发展的背后，有着海事部门的默默守护。他们为沿海构建了安全通畅、高效直达的海上交通网络，提供了集约协同、精准全面的交通组织服务，保障了海上安全形势稳定和港口经济快速发展。

在港船舶艘数、货物吞吐量、泊位利用数、企业评价、今日计划、港口服务……在南通海上“两中心”大屏上，各种数据每日不停更新。十余名工作人员坐在屏幕前，24小时不间断对水上交通进行动态管控。南通海上“两中心”，即南通海上交通指挥中心和南通海上港航调度中心，于2021年5月18日成立运行，是全国首个海上“海事交通指挥+政府港航调度”一体运行的实体化机构。

据南通海上“两中心”负责人郑占鳌介绍，海上“两中心”主要负责南通海上交通安全管理，对沿海船舶进行全天候、全方位动态监控，提供交通组织服务、信息服务、助航服务，开展船舶应急处置和联合行动等；同时负责南通沿海港口综合调度服务，统筹调配港航资源，实施船舶进出航道、抛起锚、靠离泊及引航、助航、污染物接收等港口配套服务统一调度。

绿色发展是高质量发展的底色。在苏州现代货箱码头，记者看到了遍布码头的船舶岸电和船舶垃圾接收智能化设备。据太仓海事局副局长李大为介绍，为服务太仓港的生产运行，海事开辟新质生产力绿色通道，结合港航新质生产力的需求在锚泊、安检、进出口岸申请等方面享受优先待遇，对出现的港航新业态在流程审批、现场检查等方面给予政策倾斜和照顾。

智能化手段的运用也已经融入太仓港生产运行的日常之中。太仓港每日集装箱船舶往来频繁，调度任务繁重，为此，太仓海事局建立浮桥快反处置中心（箱运协调中心），联合港口部门成立“港航一体化服务平台”工作专班，推动建立港航综合协调指挥一体化运行机制，对“船、港、货”实行联合调度，初步形成集装箱码头联合调度机制。

沿海发展的优势在海洋、潜力在海洋、希望在海洋。一季度，我国海洋经济强劲复苏。初步核算，一季度海洋生产总值2.4万亿元，同比增长5.7%。近年来，江苏持续向海进发，海洋产业强劲活跃，沿海地区加速隆起，海洋强省建设步伐不断加快，为江苏高质量发展提供强劲“蓝色动能”。

——在南通启东，亚洲首次制造的风电运维母船“至臻100”近日顺利完成风场实效试验，返回振华海工码头。

——在连云港港，30万吨级航道二期工程顺利竣工，这一江苏沿海开发“牛鼻子”工程的建成投用，为沿海临港石化产业发展和打造新亚欧陆海联运通道“标杆示范”提供了一条最为便捷的海上大通道。

——在盐城海滨，新能源产业正加速崛起。一座座“风车”随风转动，整齐排列的光伏电板熠熠生辉，低（零）碳产业园多点开花，目前，当地海上风电整机产能已占全国40%以上。

《江苏省海洋经济统计公报》显示，去年江苏海洋生产总值达到9606.9亿元，比上年增长6.7%，占地区生产总值（GDP）比重为7.5%，较上年增加0.2个百分点，对地区国民经济增长的贡献率为9.8%，海洋经济的“蓝色引擎”迸发出澎湃活力。

(责编：郝帅、高雷)

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