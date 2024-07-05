人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

海洋经济迸发活力 为高质量发展提供新动能

人民网记者 乔雪峰
2024年07月05日08:36 | 来源：人民网
小字号

走进太仓港国际集装箱码头，巨大的龙门塔吊林立江岸，港区停满了即将出口的汽车，船只和卡车加班加点装卸货物，从四面八方而来的运输车在入口处排起长队，一座现代化港口呈现一派欣欣向荣景象。

太仓国际集装箱码头地处太仓港核心港区，是江苏太仓港第一个建成并投入运营的国际化、专业化的公共码头，是长三角地区“海峡两岸互通直航”的桥头堡、华东地区风电设备主要出口装运基地、长江最大的汽车出口基地。

太仓港国际集装箱码头副经理王宁接受记者采访时表示，江苏“新三样”（即新能源汽车、光伏电池、汽车用锂离子电池）出口规模占全国的18.4%，总量居全国第一，成为江苏出口的新增长引擎。2023年，太仓港“新三样”出口超48万标箱，其中新能源汽车出口18.1万辆，同比增长193%。

太仓港是江苏船舶海工产业高速发展的一个缩影，据南京海关统计，今年前4个月江苏省出口各类船舶348.3亿元，出口规模位居全国首位，同比增长90.3%，占同期全国船舶出口总值的34.7%。

风正扬帆，向海图强。在海洋经济高速发展的背后，有着海事部门的默默守护。他们为沿海构建了安全通畅、高效直达的海上交通网络，提供了集约协同、精准全面的交通组织服务，保障了海上安全形势稳定和港口经济快速发展。

在港船舶艘数、货物吞吐量、泊位利用数、企业评价、今日计划、港口服务……在南通海上“两中心”大屏上，各种数据每日不停更新。十余名工作人员坐在屏幕前，24小时不间断对水上交通进行动态管控。南通海上“两中心”，即南通海上交通指挥中心和南通海上港航调度中心，于2021年5月18日成立运行，是全国首个海上“海事交通指挥+政府港航调度”一体运行的实体化机构。

据南通海上“两中心”负责人郑占鳌介绍，海上“两中心”主要负责南通海上交通安全管理，对沿海船舶进行全天候、全方位动态监控，提供交通组织服务、信息服务、助航服务，开展船舶应急处置和联合行动等；同时负责南通沿海港口综合调度服务，统筹调配港航资源，实施船舶进出航道、抛起锚、靠离泊及引航、助航、污染物接收等港口配套服务统一调度。

绿色发展是高质量发展的底色。在苏州现代货箱码头，记者看到了遍布码头的船舶岸电和船舶垃圾接收智能化设备。据太仓海事局副局长李大为介绍，为服务太仓港的生产运行，海事开辟新质生产力绿色通道，结合港航新质生产力的需求在锚泊、安检、进出口岸申请等方面享受优先待遇，对出现的港航新业态在流程审批、现场检查等方面给予政策倾斜和照顾。

智能化手段的运用也已经融入太仓港生产运行的日常之中。太仓港每日集装箱船舶往来频繁，调度任务繁重，为此，太仓海事局建立浮桥快反处置中心（箱运协调中心），联合港口部门成立“港航一体化服务平台”工作专班，推动建立港航综合协调指挥一体化运行机制，对“船、港、货”实行联合调度，初步形成集装箱码头联合调度机制。

沿海发展的优势在海洋、潜力在海洋、希望在海洋。一季度，我国海洋经济强劲复苏。初步核算，一季度海洋生产总值2.4万亿元，同比增长5.7%。近年来，江苏持续向海进发，海洋产业强劲活跃，沿海地区加速隆起，海洋强省建设步伐不断加快，为江苏高质量发展提供强劲“蓝色动能”。

——在南通启东，亚洲首次制造的风电运维母船“至臻100”近日顺利完成风场实效试验，返回振华海工码头。

——在连云港港，30万吨级航道二期工程顺利竣工，这一江苏沿海开发“牛鼻子”工程的建成投用，为沿海临港石化产业发展和打造新亚欧陆海联运通道“标杆示范”提供了一条最为便捷的海上大通道。

——在盐城海滨，新能源产业正加速崛起。一座座“风车”随风转动，整齐排列的光伏电板熠熠生辉，低（零）碳产业园多点开花，目前，当地海上风电整机产能已占全国40%以上。

《江苏省海洋经济统计公报》显示，去年江苏海洋生产总值达到9606.9亿元，比上年增长6.7%，占地区生产总值（GDP）比重为7.5%，较上年增加0.2个百分点，对地区国民经济增长的贡献率为9.8%，海洋经济的“蓝色引擎”迸发出澎湃活力。

(责编：郝帅、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
海洋经济迸发活力 为高质量发展提供新动能
　　走进太仓港国际集装箱码头，巨大的龙门塔吊林立江岸，港区停满了即将出口的汽车，船只和卡车加班加点装卸货物，从四面八方而来的运输车在入口处排起长队，一座现代化港口呈现一派欣欣向荣景象。 太仓国际集装箱码头地处太仓港核心港区，是江苏太仓港第一个建成并投入运营的国际化、专业化的公共码头，是长三角地区“海峡两岸互通直航”的桥头堡、华东地区风电设备主要出口装运基地、长江最大的汽车出口基地。…
数字化转型深入推进 助力线缆行业加速发展
　　“天上飞”的航空航天电缆最高可经受1000摄氏度高温、“海里游”的纵向水密电缆可在水下600米深度工作、“地上跑”的高速动车组电线电缆可以实现一“缆”通天下，连线千万家……智能电网、新能源开发等新兴产业的崛起，促进市场对高品质线缆需求日益增长，为电线电缆企业提供了发展机遇。 随着数字化时代的到来，数字化转型升级已经成为线缆行业企业提升生产制造水平的重要途径。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部