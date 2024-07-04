人民网记者 王绍绍

“天上飞”的航空航天电缆最高可经受1000摄氏度高温、“海里游”的纵向水密电缆可在水下600米深度工作、“地上跑”的高速动车组电线电缆可以实现一“缆”通天下，连线千万家……智能电网、新能源开发等新兴产业的崛起，促进市场对高品质线缆需求日益增长，为电线电缆企业提供了发展机遇。

随着数字化时代的到来，数字化转型升级已经成为线缆行业企业提升生产制造水平的重要途径。近年来，我国电线电缆行业市场规模迅速壮大，2023年电线电缆产量约为6203万千米，同比增长4.7%；出口量逐年增长，2023年电线电缆出口量233万吨，同比增长2.8%。

近日，中国质量认证中心与中国电器工业协会在京联合召开“守正创新·线缆新关注”技术交流会（北京站）暨数字化产品认证服务发布会，为线缆行业打造技术交流平台，致力于促进线缆上下游行业在标准技术、检测认证和前沿产品开发等方面的技术交流，助力行业高质量发展。

业内专家表示，数字化产品认证不仅可以帮助制造企业打通生产参数、检验数据、原材料质量数据和产品质量信息的采集与关联，提升产品质量管控水平和数字化水平，还能够发挥数据要素资源的增值作用，对外提供质量可追溯的数据服务，为数字经济的丰富和发展作出独有贡献。

电线电缆产品的质量直接影响到电力传输的安全稳定，电线电缆产业发展、产品创新、技术进步离不开新材料的研究与应用。新型材料、制造工艺和技术不断涌现，为电线电缆行业的发展提供了技术支持。高纯度材料、纳米复合材料等新型材料的使用可以显著提高电线电缆的电气性能和机械性能；先进的制造工艺和技术，如精密挤出成型、激光焊接等，也让电线电缆产品的精度和可靠性得到了大幅提升。

同时，电线电缆行业正经历着前所未有的转型升级，从绿色材料的普及、清洁生产工艺的革新，到循环经济模式的探索，整个行业正向着环保与高效的未来迈进。

业内人士表示，未来，国内“龙头”线缆企业应继续深化绿色制造、技术创新的战略，不断探索电线电缆技术前沿，为构建安全、高效、可持续的能源体系注入更强动力，引领行业向更高质量的标准迈进。

(责编：方经纶、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经