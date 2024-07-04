人民网北京7月4日电 （记者乔雪峰）数据是新的生产要素，是基础性资源和战略性资源，也是重要生产力。近年来，数据在各行各业中的价值日益显现，逐渐发展成为推动技术创新和经济增长的核心力量，成为推动经济高质量发展的新引擎。

当前，我国先后出台一系列文件，不断深化数据要素市场化配置综合改革，加快推动构建全国数据要素统一大市场。

“随着数字技术的迅猛发展，数据要素在推动新质生产力塑造中的作用愈发凸显。”近日，首都经济贸易大学党委书记王文举在全球数字经济大会数据要素与新质生产力专题论坛上指出，深入研讨数据要素如何驱动新质生产力的塑造，既具有较高的理论价值，又是当前亟待解决的重要现实课题。

中央财经大学副校长李建军指出，金融不仅能拓展新质生产力的发展空间，激发消费升级，还能通过促进资源的优化配置和风险管理，为产业创新提供支持。但与此同时，金融赋能新质生产力仍在结构、质量、要素供给、金融监管等方面仍存在难题。

李建军建议，未来的发展应聚焦于稳步优化金融结构，引导资金更多地流向科技创新领域；构建科创融资平台，解决研发动力和“卡脖子”问题；强化新型要素供给，夯实新质生产力的基础；完善科技金融监管框架，防范化解创新风险，完善科技金融监管框架。

北京师范大学经济与工商管理学院院长戚聿东认为，人工智能技术的发展正在推动产业变革，尽管人工智能技术对就业的替代效应，但人类的智慧、道德和判断力都是不可或缺的要素，而这些关键因素会使得人类的生活变得越来越好。

中国人民大学经济研究所联席所长毛振华提出，在传统生产要素效率边际递减的背景下，数据要素的提出为寻找新的经济增长点提供了思路。

毛振华认为，数据要素的深入研究，包括其确权、交易、收益分配等方面的制度建设，对促进经济高质量发展具有重要意义，他呼吁加强数据经济产业链、供应链的研究，以确保数据要素能够在经济运行中充分发挥作用。

首都经济贸易大学金融学院院长周开国提出，科技创新是新质生产力发展的核心，而数字化转型是实现这一目标的关键途径。“金融强国的建设与新质生产力的培育相辅相成，其中科技金融和数字金融是连接这两者的重要纽带。”

他认为，通过政府产业基金和市场化产业基金的协同作用，可以有效地推动创新链、产业链和资金链的深度融合，进而促进经济的高质量发展。

北京大学国家发展研究院副院长黄卓则指出，数字金融以其金融与科技的双重属性，通过移动支付、在线投资理财等创新服务，极大提升了金融服务的便利性和普惠性，尤其在缓解中小微企业融资难、融资贵等问题上取得显著成效。

黄卓指出，数据不仅降低了金融服务门槛和成本，还缓解了信息不对称问题，成为数字金融服务的核心竞争力。“人工智能的融入标志着金融行业从数字化向智能化的转变，这一过程中，数据要素市场的建设和数据治理体系的完善对于金融科技的应用至关重要。”

(责编：方经纶、高雷)

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