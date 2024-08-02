人民网记者 黄盛

智能化功能加速演进、“以旧换新”降价促销，多家车企创下单月销量新高……今年上半年，被称为外贸“新三样”之一的新能源车市场表现亮眼。不仅多元技术路线蓬勃发展，而且小米、比亚迪、蔚来等新车交付量也持续增长，新能源车零售渗透率达到49%。

中国汽车工业协会数据显示，2024年上半年，我国汽车产销量分别达1389.1万辆和1404.7万辆，同比分别增长4.9%和6.1%。6月，我国新能源汽车产销量分别达100.3万辆和104.9万辆，同比分别增长28.1%和30.1%，市场占有率达41.1%。截至6月底，国产新能源汽车累计产销量均超3000万辆。

新能源车企上半年不仅销量增长，也加码技术创新和产业生态布局，在智能化赛道上占据主动地位。其中，以“人家车”模式入局车市的小米SU7，在上半年成为新能源车行业亮点。小米集团创始人、董事长雷军在日前的年度演讲中分享了小米汽车的发展策略。

“智能电动车趋势不可阻挡，而且汽车行业正在和消费电子行业相结合、相融合。”诚如雷军所言，新能源车市场已从销量增长转向智能化和自动驾驶技术竞争的赛道。上半年正式推向市场的小米SU7，搭载了具身智能引擎和AI大模型，实现自适应变焦BEV、道路大模型、超分辨率占用网络、实时环境建模、行为预测模型、交互博弈模型、时空联合决策等功能，优化了智驾体验。

智驾体验源于新能源汽车的智能化生产，不少新能源车企依托自身全栈AI自研、垂直整合带来的优势，推动先进智能技术与传统制造的融合创新，在汽车的冲压、压铸、车身连接与装配、涂装、电池、总装等环节，用自动化生产实现高品质交付。

以小米汽车工厂为例，其智能化生产已有超过700个机器人流水线作业，实现关键工艺的100%自动化。特别是小米全链路自主设计大压铸设备集群系统，化繁为简，只需要120秒左右就可以完成一组小米SU7一体压铸的后地板。高效的智能化生产让工厂每小时可生产约40辆小米SU7，每76秒就有一台新车下线。

北方工业大学汽车产业创新研究中心研究员张翔表示，今年以来，新能源汽车产销继续保持较快增长，市场占有率稳步提升。这主要得益于技术创新和用户需求的双重驱动。车企需要不断加大在技术研发方面的投入，提升产品的智能化和网联化水平，同时还需要深入了解用户需求，提供更加个性化、便捷化的出行方案。

也有行业人士认为，上半年车企在技术创新方面进展迅速，新产品的发布周期显著缩短。在激烈的市场竞争格局下，新能源车企在下半年还需要不断调整业务结构，并尽快在技术研发和营销体系中找到突破点，适应市场的新变化，让更多的新能源车加快走进公众生活。

(责编：王震、吕骞)

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