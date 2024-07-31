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 “行进中国”调研行 

度量中国

2024年07月31日13:50 | 来源：人民网
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每118秒下线一辆整车、每11秒生产一个橡胶轮胎、和头发丝相当的牙刷刷丝直径……近日，人民网“行进中国”大型融媒体系列调研行，深入北京、辽宁、陕西、四川、浙江、山西、江苏、湖北等地，聚焦“创新”这一主题，紧扣发展新质生产力这一重大部署，深入一线采访，多维度、多层次、多视角讲好中国创新故事。在高质量发展的时代主题下，创新火花正聚点成面、星火燎原，迸发出一个更加活力无限的中国。

什么是中国速度？

是每118秒下线一辆整车

是每11秒生产一个橡胶轮胎

什么是中国精度？

是只有0.08毫米的手表机心直径

是和头发丝相当的牙刷刷丝直径

什么是中国亮度？

是微米级的激光在火柴上刻字

是比太阳亮1万亿倍的“高能光”照亮微观世界

什么是中国深度？

是挖煤作业不再是“纯力气活儿”

是矿山工人不再“面朝黑土背朝天”

什么是中国高度？

是“猛禽”在秦岭的层峦叠嶂间御风飞行、巡护河道

是空轨在武汉的林立高楼中自如来去、划破天际

什么是中国温度？

是智慧化的中药房急人所急，最快3秒一副药

是人性化的康复仪想人所想，让麻将成为复健“神器”

总策划：孙海峰

制片人：章斐然

监制：吕骞

策划：李楠桦

素材整理：王连香

配音：许峥

视频剪辑：高梓淼（实习生）

(责编：王连香、吕骞)
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