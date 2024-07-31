“行进中国”调研行
度量中国
2024年07月31日13:50 | 来源：人民网
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每118秒下线一辆整车、每11秒生产一个橡胶轮胎、和头发丝相当的牙刷刷丝直径……近日，人民网“行进中国”大型融媒体系列调研行，深入北京、辽宁、陕西、四川、浙江、山西、江苏、湖北等地，聚焦“创新”这一主题，紧扣发展新质生产力这一重大部署，深入一线采访，多维度、多层次、多视角讲好中国创新故事。在高质量发展的时代主题下，创新火花正聚点成面、星火燎原，迸发出一个更加活力无限的中国。
什么是中国速度？
什么是中国精度？
什么是中国亮度？
是比太阳亮1万亿倍的“高能光”照亮微观世界
什么是中国深度？
什么是中国高度？
什么是中国温度？
总策划：孙海峰
制片人：章斐然
监制：吕骞
策划：李楠桦
素材整理：王连香
配音：许峥
视频剪辑：高梓淼（实习生）
(责编：王连香、吕骞)
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