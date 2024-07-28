本报记者 王 珂 王云杉

最终消费支出对经济增长贡献率为60.5%，拉动国内生产总值增长3.0个百分点；资本形成总额对经济增长贡献率为25.6%，拉动国内生产总值增长1.3个百分点——上半年，国内需求持续恢复，为经济保持平稳向好提供了强力支撑。

习近平总书记指出：“内需是中国经济发展的基本动力，也是满足人民日益增长的美好生活需要的必然要求。”党的二十届三中全会提出，“积极扩大国内需求”。

今年以来，各地区各部门坚定实施扩大内需战略，围绕扩内需出台一系列针对性、组合性强的政策措施。随着各项政策持续发力显效，消费需求延续恢复态势，消费拉动经济增长的主动力作用显著。重大工程项目建设全力推进，投资关键性作用进一步发挥。

释放消费潜力，有效投资持续扩大

暑期旅游旺季，湖南常德河街景区迎来接待高峰。街区两侧，品类丰富的各色美食吸引了不少游客。壹德壹餐厅前台，服务员忙着招待接连而至的顾客。

“夜里11点还有客人，节假日生意更好。”壹德壹餐厅副总经理李能说。今年二季度，常德河街游客量达297万人次，营业额2.2亿元，同比均增长一倍以上。

习近平总书记指出：“必须大力实施扩大内需战略，采取更加有力的措施，使社会再生产实现良性循环。”

各地区各部门直面新形势新挑战，统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革，积极扩大国内需求，推动消费从疫后恢复转向持续扩大，积极扩大有效投资，更好发挥政府投资的带动放大效应，为经济延续恢复向好态势注入新动能。

商务部消费促进司负责人表示，今年以来，各级商务主管部门深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，创新开展“消费促进年”系列活动，扎实推动消费品以旧换新政策落地见效，促进消费平稳增长。

消费稳步扩大——

上半年，一系列促消费政策落实落地，效应陆续显现，消费市场规模持续扩大。上半年，社会消费品零售总额235969亿元，同比增长3.7%。其中，城镇消费品零售额204559亿元，同比增长3.6%；乡村消费品零售额31410亿元，同比增长4.5%。

“在农村居民收入持续增长、县域商业体系建设不断推进等有利因素带动下，乡村市场消费增长快于城镇。”国家统计局贸易外经统计司司长于建勋说。

以旧换新是上半年消费市场的一大亮点。消费品以旧换新政策引导居民消费潜力持续释放，对拉动汽车、家电等耐用消费品增长起到催化作用。上半年，限额以上单位家用电器和音像器材类商品零售额同比增长3.1%，比上年同期加快2.1个百分点。乘用车市场信息联席会数据显示，上半年新能源乘用车零售量411万辆，同比增长33.1%。截至7月25日中午，商务部汽车以旧换新信息平台已收到汽车报废更新补贴申请36.4万份，申请量呈现加快增长态势。

扩大消费，最根本的举措是优化收入分配结构，扩大中等收入群体，通过增加居民收入提升消费能力。上半年，我国居民收入实现稳定增长，全国居民人均可支配收入20733元，实际增长5.3%。

投资平稳增长——

塔吊高耸，挖掘机铁臂挥舞，卡车往来穿梭……平陆运河马道枢纽施工现场一派繁忙。作为西部陆海新通道骨干工程，平陆运河建成后，广西乃至西南地区货物可以通过这条江海联运大通道从钦州港出海，相比原来的航线可缩短500多公里航程。截至6月18日，平陆运河项目累计完成投资约340.4亿元，土石方开挖约2.06亿立方米，三大枢纽累计完成船闸主体混凝土浇筑约93.3万立方米，各项建设进展顺利。

上半年，随着大规模设备更新、超长期特别国债等举措加快落地，固定资产投资规模扩大：上半年，全国固定资产投资245391亿元，同比增长3.9%。其中，基础设施投资保持平稳增长，同比增长5.4%，增速比全部投资高1.5个百分点，拉动全部投资增长1.2个百分点。

“深海一号”二期综合处理平台安装完成，黄河古贤工程进入建设阶段，川青铁路镇江关至黄胜关段全线控制性工程德胜隧道顺利贯通……能源、水利、交通等基础设施建设步履铿锵，一批重大项目刷新进度，拉动有效投资持续扩大。上半年，计划总投资亿元及以上项目投资同比增长8.4%，增速比全部投资高4.5个百分点，拉动全部投资增长4.5个百分点。

拓展新型消费，高技术产业投资增长较快

习近平总书记指出：“我们要坚持以推动高质量发展为主题，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，增强国内大循环内生动力和可靠性”。

高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革，既要扩大“量”也要看重“质”，从而更好发挥超大规模市场和强大生产能力的优势。

今年以来，各地区各部门加快培育完整内需体系，着力畅通国内经济大循环，促进国内国际双循环良性互动，推动经济扩容“量的优势”、提升“质的优势”。

看消费，新型消费不断拓展，数字消费、绿色消费、健康消费成为新趋势，智能家居、文娱旅游、国货“潮品”成为新增长点。

——服务消费较快增长。随着促进服务消费相关政策逐步落地，市场供给不断优化，居民消费需求持续释放。上半年，服务零售额同比增长7.5%，增速高于同期商品零售额4.3个百分点。

餐饮、交通、文旅等相关服务消费增势良好。进入暑期，文旅市场升温明显。从传统热门景区到新兴小众景区，从周边游到长途游，从跟团游到自驾游，各类旅游产品预订火热。美团数据显示，7月前两周，文旅消费规模环比增幅超过20%，亲子、避暑、美食、文化成为人们出游的关注点。

——线上线下加速融合。上半年，网络购物促销力度加大，网上零售持续较快增长，实物商品网上零售额同比增长8.8%；占社会消费品零售总额的比重为25.3%，比一季度提高2.0个百分点。

线下商业加速创新，新业态较快增长。商贸企业积极适应和引领消费新需求，依靠转型升级拓展市场，便利店和实体新业态商品零售增势较好。不少购物中心经过改造提升，融合了消费新场景、新业态，赢得消费者的青睐。

——升级类商品增势较好。随着居民更加注重生活品质、增强绿色环保意识，以运动健身产品、绿色智能家电、新能源汽车等为代表的升级类商品成为消费者的热门选择。

看投资，调结构提质效持续发力。

设备工器具购置投资成为新亮点。上半年，设备工器具购置投资较快增长，同比增长17.3%，增速高于全部投资13.4个百分点。在浙江嘉兴海盐县融禾农业科技园的种植棚里，农活有了新帮手。该科技园引入恒温设备、智能喷淋装置等智慧农业设施，并在国网嘉兴供电公司的帮助下完成能效诊断、节能改造，实现更智能、更绿色的发展。如今，大棚管理者通过手机，不仅可以实时对蔬果的生长进行管理，还能实时监控病虫害发生情况，保障农作物生长环境。

高技术产业投资增势良好。6月，随着最后一方混凝土浇筑而下，总投资5亿元的南京普立蒙医疗科技有限公司的可吸收高值医疗器械系列产品产业化基地项目主体结构封顶。“项目建成后，公司现有的高端医用耗材和可吸收高值医疗器械系列产品的产能均将提升一倍，同时新增近千人就业。”该公司相关负责人说。新动能新优势不断塑造，带动高技术产业投资快速增长。上半年，高技术产业投资同比增长10.6%，增速比全部投资高6.7个百分点。

传统产业改造升级持续推进，先进制造业加快发展，制造业投资带动作用增强。上半年，制造业投资同比增长9.5%，增速比全部投资高5.6个百分点。

积极扩大内需，充分发挥消费的基础作用和投资的关键作用

在当前外部环境不稳定性不确定性上升的背景下，要继续立足国内、依托国内超大规模市场优势，充分挖掘内需潜力。

扩大内需，我们有诸多有利因素。

一方面，我国居民衣食住行和精神文化需求潜力巨大，暑期旅游研学旺季、开学季、“十一”长假等有助于带动消费恢复。短板领域、薄弱环节和新领域新赛道投资还有很大空间，“两重”项目加快下达、建设提速也有利于带动投资增长，新型消费、新基建等领域发展活力也在不断释放。

另一方面，大规模设备更新和消费品以旧换新政策效应不断显现，前期发放的专项债、超长期特别国债等逐步转化为实物工作量，强化政策统筹、综合施策将持续形成政策合力，为扩大内需和经济平稳运行提供有利政策条件。

国家统计局住户调查司司长张毅表示，居民消费能力和消费信心有待进一步提升。要持续做好稳就业工作，强化居民增收举措，推动居民收入和消费持续稳定增长。

激发潜能，要在创新供给方面下功夫。

“新能源车更加绿色智能，再加上以旧换新政策，近期就准备把燃油车换成新能源车。”在陕西西安荟聚中心，消费者刘勇看中了极氪汽车的一款新车。他算了一笔账：新款车功能全面提升，价格却便宜了3万多元。再加上以旧换新的补贴，价格更划算。

当前，以新供给满足新需求激发新动能，已成为消费领域的共识。下半年，要继续加快消费产品和服务的创新步伐，增加消费市场上的优质供给，带动消费潜力得到更大范围、更深层次的释放。

扩大有效益的投资，要继续发挥好政府投资的带动放大效应，重点支持关键核心技术攻关、新型基础设施、节能减排降碳，培育发展新动能。国家统计局固定资产投资统计司司长翟善清表示，要持续有力推进“十四五”规划重大工程项目建设，加快推进传统产业改造升级，扎实推动大规模设备更新，实施好政府和社会资本合作新机制，不断激发民间投资活力。

展望未来，随着扩大内需战略深入实施，国内大循环将不断增强内生动力和可靠性。通过进一步优化市场结构、健全市场机制、提升市场韧性，国内需求将日益焕发更大活力，为中国经济高质量发展作出更大贡献。

《 人民日报 》（ 2024年07月28日 01 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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