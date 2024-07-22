人民网记者 车柯蒙

“以往需要往返两张飞机票才能解决的问题，现在用远程虚拟窗口就能轻松解决。”武汉市中建幕墙有限公司负责人胡作家说。记者了解到，前不久，该公司在福州的一个施工项目，预缴增值税、企业所得税税款时，属期选择错误，由于已缴纳税款无法在线上更正，以往只能前往福州现场处理。在国家税务总局武汉市蔡甸区税务局和福州市鼓楼区税务局的沟通配合下，胡作家通过“远程虚拟窗口”在武汉成功办理了这项业务。

胡作家口中“简便”的一件事，曾经并不“简单”。

针对纳税人缴费人异地办税常常需要两地跑、来回跑、多个窗口跑等问题，2016年以来，国家税务总局多次制发文件，相继明确7类53个事项同城通办、4类21个事项省内通办和4类15个事项跨省通办。目前，在税务部门“非接触式”办税缴费清单中，已有212项全程网办事项实现了跨省通办。

“前期，仍有部分事项因各种原因未实现跨省通办，已实现跨省通办的事项，一旦纳税人遇到不会操作的情况，只能去办理地的办税服务厅现场解决。”国家税务总局纳税服务司有关负责人介绍，在“远程虚拟窗口”上线前，一些特殊情况下无法在电子税务局上异地办税，影响了纳税人的服务体验。

今年1月，国务院印发《关于进一步优化政务服务提升行政效能推动“高效办成一件事”的指导意见》，对推进异地事项跨域办提出明确要求：优化线下代收代办服务模式，建立收件、办理两地窗口协同联动工作机制，明确代收代办相关单位责任分工。推动各级政务服务场所按需开设远程虚拟窗口，运用远程身份核验、音视频交互、屏幕共享等技术，为企业和群众提供远程帮办服务。支持京津冀、长三角、成渝等地区探索更多事项跨区域办理。

记者了解到，税务部门聚焦纳税人缴费人“就近办、异地办”需求，依托征纳互动跨区域协同能力和服务运营体系，将实体窗口服务从线下平移到线上，构建了“远程虚拟窗口”，通过这一服务举措，纳税人缴费人可以在全国范围内办理跨区域税费业务。

如今，在北京，不必奔赴千里即可办理上海的车辆购置税退税事项；在河南，可以就近选择办税服务厅办理异地重复缴纳社保费退费业务；在天津，通过视频连线就能更正在河北申报的预缴税款信息……数据显示，“远程虚拟窗口”自3月底京津冀地区试点、5月底实现全面扩围以来，全国税务部门已办理10.1万笔跨区域税费业务。不少纳税人缴费人感受到，跨区域异地办税变得更容易了。

“税务部门通过‘远程虚拟窗口’完善服务机制，推动实现全国范围内办理跨区域税费业务，是服务纳税人缴费人的一件实事，是落实国务院‘高效办成一件事’中异地事项跨域办要求的有效实践，标志着我国税收征管服务水平迈上了一个新台阶。”北京国家会计学院副院长李旭红表示，这充分展现了税务部门在提升政务服务水平、优化营商环境方面的决心和成效。

税费服务既要高效，更要保持长效。国家税务总局纳税服务司司长沈新国表示，税务部门将认真落实国务院“高效办成一件事”有关要求，持续跟踪问效，不断完善“远程虚拟窗口”跨区域通办服务机制，提升服务效能，打造效能税务，为全国统一大市场建设贡献税务力量。

(责编：乔业琼、高雷)

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