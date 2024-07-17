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制造业转型升级再提速 为经济发展注入新动能

人民网记者 王绍绍
2024年07月17日09:26 | 来源：人民网
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当前，我国新型工业化扎实推进，一系列新产业、新动能、新制造不断涌现，推动制造业加速“升级破圈”，铸就经济高质量发展新优势。

近年来，我国工业生产较快增长，装备制造业支撑作用明显。国家统计局最新数据显示，上半年，全国规模以上工业增加值同比增长6.0%。装备制造业增加值增长7.8%，高技术制造业增加值增长8.7%，增速分别快于全部规模以上工业1.8和2.7个百分点。

在四川成都，清洁能源“动力澎湃”，“华龙一号”核电机组在全球率先投入商业运行，所采用的177堆芯设计不仅提升了发电效率，更显著增强了核电站的安全性；在江西南昌，数字技术“提质增效”，“5G+智慧工厂”通过5G网络将生产指令瞬间传达至生产端，高效衔接芯片制造中100多道工序，整体生产效率提升20%至30%；在湖北武汉，人工智能“大显身手”，人形机器人精准高效地完成着车灯盖板检测、安全带检测及车标贴附等任务，实现了从人工操作到智能自动化的华丽转身，生产效率与产品质量双双提升。

国家统计局相关负责人介绍，上半年，产业向“新”向“绿”转型态势更加明显，规模以上高技术制造业增加值占规模以上工业增加值的比重为15.8%，比一季度提高0.6个百分点；集成电路、服务机器人、新能源汽车、太阳能电池等智能绿色新产品表现亮眼，产量均保持两位数增长，为经济发展积蓄了新动能。

今年以来，我国“新三样”的带动作用进一步增强，产品出口额破万亿元；造船市场份额连续14年居世界第一；新材料、机器人等一批新兴行业快速成长。

制造业高端化、智能化、绿色化扎实推进，新产业新产品日益成为新的增长点。数据显示，上半年，规模以上高技术制造业增加值同比增长8.7%；3D打印设备、服务机器人、智能手表等智能产品产量分别增长51.6%、22.8%、10.9%。

我国制造业转型升级不断加快，持续拉动经济发展，为其注入强劲动能。江苏在全省范围内启动了“设备焕新行动”，重点围绕智能制造、绿色能源、新材料等战略性新兴产业，推动生产线全面升级；广东依托其强大的制造业基础，实施了“设备更新与产业升级协同计划”，搭建起设备供应商与需求企业的沟通桥梁，促进产业链上下游企业的紧密合作；浙江则通过“数字经济赋能设备更新”的策略、“未来工厂”建设计划，引导企业建设集智能化生产、数字化管理、网络化协同于一体的现代化工厂，助推制造业高质量发展。

近年来，随着新一代信息技术与传统制造业深度融合，我国制造业的数字化和智能化水平不断提升，智能工厂和智慧供应链加快建设。业内专家介绍，许多传统制造业企业通过实施智能制造工程，推广应用智能制造技术，实现了定制化生产、自动化生产和精密制造、低能耗制造，不仅大大提高了生产效率，拓展了技术创新和升级路径，而且对企业增品种提品质创品牌、进而提高效益和竞争力也发挥了重要促进作用。

“推动制造业高端化、智能化、绿色化发展，不仅有效促进了传统产业转型升级，还带动了战略性新兴产业和未来产业的需求扩张。”上述专家表示，要深入推进新型工业化，及时将科技创新成果应用到具体产业和产业链上，加快推动制造业高端化、智能化、绿色化发展，推动我国从制造大国向制造强国跃升。

(责编：王震、吕骞)
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