人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

财经观察：创新+开放，中国移动支付“不见外”

人民网记者 罗知之
2024年07月11日09:03 | 来源：人民网
小字号

今年上半年，各口岸入境外国人1463.5万人次，同比增长152.7%。“China Travel”爆火，外国人来华热度持续升温。

近年来，中国移动支付发展迅速，移动支付普及率达到86%。部分外籍来华人员对于中国移动支付的消费习惯和方式不适应，如何让他们更好感受移动支付的便利？

针对“不能用”“不好用”和“不想用”的问题，今年以来，支付产业各方积极优化外籍来华人员移动支付服务，创新和推广“外包内用”“外卡内绑”业务，让外籍来华人员享受便捷安全的移动支付服务，感受中国数字经济的发展成果。

“外包内用”是指使用境外钱包APP在境内支付的服务。网联平台统计数据显示，今年上半年，“外包内用”业务交易笔数2875.18万笔，交易金额53.19亿元，同比分别增长5.29倍、7.67倍，有效服务外籍人员来华旅游、边贸合作和经济交流。

“外卡内绑”是将境外银行卡与中国境内支付APP绑定，实现境外银行卡与境内条码支付无缝衔接。1至6月，“外卡内绑”业务交易笔数3738.18万笔，交易金额54.17亿元，自业务上线以来累计服务境外超200万用户。

事实上，针对外籍来华人员进行旅游、拜访、商务等活动时遇到的移动支付困难问题，中国人民银行早在3月份就推出了一系列支持举措：指导支付宝、财付通优化业务流程，提高境外银行卡绑卡效率；简化身份验证安排，使外籍来华人员在绑卡等一系列过程中更便捷办理；将外籍来华人员使用移动支付的单笔交易限额由1000美元提高到5000美元，年累计交易限额由1万美元提高到5万美元。

“相信通过这三方面非常具体的、有针对性的措施，境外来华人员在绑卡、‘外包内用’等方面都会不断提升服务满意度和获得感。”中国人民银行副行长张青松当月在回答记者提问时说。

北京市社会科学院副研究员王鹏解读，提高移动支付单笔交易限额等措施，不仅方便外籍人士在中国的消费支付，也展示中国在金融科技领域的创新能力和开放态度。这有助于增强外国投资者对中国市场的信心，进一步促进外资流入。

近期，北京外国语大学丝绸之路研究院课题组基于对103个国家714位外国旅客的最新调研显示，86%有过来华旅行经历的外国旅客认为在华支付更便捷了，其中大部分旅客体验过中国移动支付。

“App可以绑定境外银行卡”“支付很‘丝滑’”……凭借一部手机畅行中国，越来越多的外国友人点赞中国移动支付。

(责编：罗知之、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
财经观察：创新+开放，中国移动支付“不见外”
　　今年上半年，各口岸入境外国人1463.5万人次，同比增长152.7%。“China Travel”爆火，外国人来华热度持续升温。…
7月11日起暂停转融券业务
　　人民网北京7月11日电 （记者黄盛）为切实回应投资者关切，维护市场稳定运行，经充分评估当前市场情况，证监会依法批准中证金融公司暂停转融券业务的申请，自2024年7月11日起实施。存量转融券合约可以展期，但不得晚于9月30日了结。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部