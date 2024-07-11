人民网记者 罗知之

今年上半年，各口岸入境外国人1463.5万人次，同比增长152.7%。“China Travel”爆火，外国人来华热度持续升温。

近年来，中国移动支付发展迅速，移动支付普及率达到86%。部分外籍来华人员对于中国移动支付的消费习惯和方式不适应，如何让他们更好感受移动支付的便利？

针对“不能用”“不好用”和“不想用”的问题，今年以来，支付产业各方积极优化外籍来华人员移动支付服务，创新和推广“外包内用”“外卡内绑”业务，让外籍来华人员享受便捷安全的移动支付服务，感受中国数字经济的发展成果。

“外包内用”是指使用境外钱包APP在境内支付的服务。网联平台统计数据显示，今年上半年，“外包内用”业务交易笔数2875.18万笔，交易金额53.19亿元，同比分别增长5.29倍、7.67倍，有效服务外籍人员来华旅游、边贸合作和经济交流。

“外卡内绑”是将境外银行卡与中国境内支付APP绑定，实现境外银行卡与境内条码支付无缝衔接。1至6月，“外卡内绑”业务交易笔数3738.18万笔，交易金额54.17亿元，自业务上线以来累计服务境外超200万用户。

事实上，针对外籍来华人员进行旅游、拜访、商务等活动时遇到的移动支付困难问题，中国人民银行早在3月份就推出了一系列支持举措：指导支付宝、财付通优化业务流程，提高境外银行卡绑卡效率；简化身份验证安排，使外籍来华人员在绑卡等一系列过程中更便捷办理；将外籍来华人员使用移动支付的单笔交易限额由1000美元提高到5000美元，年累计交易限额由1万美元提高到5万美元。

“相信通过这三方面非常具体的、有针对性的措施，境外来华人员在绑卡、‘外包内用’等方面都会不断提升服务满意度和获得感。”中国人民银行副行长张青松当月在回答记者提问时说。

北京市社会科学院副研究员王鹏解读，提高移动支付单笔交易限额等措施，不仅方便外籍人士在中国的消费支付，也展示中国在金融科技领域的创新能力和开放态度。这有助于增强外国投资者对中国市场的信心，进一步促进外资流入。

近期，北京外国语大学丝绸之路研究院课题组基于对103个国家714位外国旅客的最新调研显示，86%有过来华旅行经历的外国旅客认为在华支付更便捷了，其中大部分旅客体验过中国移动支付。

“App可以绑定境外银行卡”“支付很‘丝滑’”……凭借一部手机畅行中国，越来越多的外国友人点赞中国移动支付。

(责编：罗知之、高雷)

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