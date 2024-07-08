崔 爽

原标题：信息通信业新风向：拥抱AI 超越5G

“这台飞行汽车是小鹏汇天的最新款旅航者X2，特意从深圳运来。”在日前举行的2024年世界移动通信大会（上海）（以下简称“2024MWC上海展”）上，中国电信的工作人员对观众介绍。旅航者X2是展厅里的“明星”，引来众多观众驻足拍照。

作为全球规模最大、历史最悠久、影响最深远的移动通信领域展览会，世界移动通信大会被业界称作“移动通信风向标”。今年是世界移动通信大会落地上海的第11个年头。2024MWC上海展以“未来先行”为主题，聚焦“超越5G”“人工智能经济”“数智制造”三大领域，探讨全球移动通信行业发展的最新趋势和技术方向。

记者从2024MWC上海展获悉，截至2024年5月底，我国累计建成5G基站总数达383.7万个，占全球5G基站总数的60%。与会专家学者普遍认为，我国要加快推进5G与人工智能（AI）等新一代信息技术深度融合，不断催生新业务、新模式、新业态。

以智赋网，提升数智生产力

AI技术及其应用是终端产品创新的重要抓手。AI成为2024MWC上海展的焦点，运营商、设备商、终端厂商纷纷展示在AI领域的创新成果。特别是在5G-A迎来商用元年的背景下，AI作为网络自动化的根技术之一，重要性愈发凸显。

AI正在重构信息的生产、处理、传递和交互方式，为移动AI时代带来新机遇。一方面，AIGC（生成式人工智能）等技术的应用将加速网络流量爆发式增长；另一方面，AI终端的多样化发展，如数字人、智能车等，将极大地拓展连接规模，推动泛终端时代到来。华为公司董事、ICT产品与解决方案总裁杨超斌预计，2030年AI将应用于上万个行业细分场景， AI助理用户数将达10亿级，数字直播、智慧家庭、具身智能等用户数均将达到亿级。

这无疑对网络自动化水平、运维效率等方方面面提出了更高要求。杨超斌提到“以智赋网，跃升网络数智生产力”的理念，即通过AI技术的应用，推动网络向更高层次的自动化和智能化发展，实现生产力跃升。

具体来看，首先是引入通信大模型，实现对网络数据的精准感知和智能分析，从而高效解决网络的复杂度、精准度和效率等问题。其次，打造智能运维体系，提升网络自动化水平。智能监控、智能预测、智能决策等能实现对网络状态的实时监控和预警，以及对网络故障的快速诊断和修复。

“AI技术是支撑5G-A商业成功的重要因素。”杨超斌认为，AI推动电信行业迈向更高阶是必然趋势，但也是一个复杂漫长的过程，需要全产业通力协作，紧抓移动AI时代新机遇。

2024MWC上海展期间，华为发布AI入网“开城计划”。该计划旨在与全球运营商加强合作，通过构建共创、共生、共长的无线智能化生态环境，全面提升网络生产力。计划第一阶段将在半年内赋能1000名站点工程师，使其能管理超过1万个基站站点，初步覆盖杭州、广州、曼谷、济南、深圳五个城市。这一举措不仅将加强这些城市的网络基础设施建设，还将通过智能化管理提升网络运营效率。

通感一体，助力低空经济腾飞

日前，一架超大型无人机将百斤重鲜活海鱼从舟山海域运到上海。过去，用货船运输需3小时，如今低空运输只需1小时。变化何以发生？在舟山与上海之间，实现了全球首次百公里级5G-A通感一体跨海航线低空网络覆盖。

低空运输涉及无人机的通信、导航、监控等多方面，对通信网络要求极高。“通过应用5G-A通感一体大张角技术，基站能对地面和低空提供通信服务。其大带宽的上行及下行能力，可支撑无人机进行信息实时回传。”上海移动技术专家陈文祺介绍。

5G-A技术的进步为低空经济发展开辟了广阔空间。在2024MWC上海展现场，各大电信运营商和设备商都在展台划出专门的低空经济展区，发布多款全新技术和产品服务。物流无人机、卫星通信功能车、低空智联网……各种产品和技术令人目不暇接，让观众近距离感受低空经济的魅力。

低空经济的腾飞，离不开5G-A通感一体技术的支撑。它是5G-A重要创新技术之一，实现了通信与感知能力的深度融合，依托先进的信号处理算法和通信技术，赋予通信网络对环境和目标对象的全方位感知能力，能输出距离、速度、位置、角度等关键信息。

“5G-A通感一体技术具有多感官性、自然性、交互性和智能化等特点，在低空经济、智慧交通等领域拥有巨大应用潜力。”赛迪顾问通信产业研究中心副总经理徐畅介绍，传统的通信技术与感知技术是分别独立发展演进的，通感一体技术通过集成通信基站、卫星通信等核心基础设施，将感知能力融入通信系统，构建起高效协同的网络系统。通感一体技术能解决低空飞行中建筑密集、卫星导航信号稳定性差、雷达密集部署经济性差等问题，还能支持多目标探测和跨区域完整航迹的连续跟踪与上报，为低空运输、安防等提供网络支持，推动低空经济规模化演进。

目前，5G-A通感一体技术的典型应用场景是对低空飞行无人机的控制。通过网络电波可以感知、探测无人机的位置、速度、轨迹等关键信息，实现对无人机的低空飞行管理，有效避免空中碰撞，监控违规飞行。

中国电信首席科学家毕奇在2024MWC上海展期间说，无人机在快递、外卖配送等领域市场前景广阔，预计可拉动运营商无人机市场年收入增长约7.8%，从而通过5G-A开创高端物联网的崭新局面。

随着各大运营商对低空通信基础设施、智能终端、云平台等多个环节加快布局，低空经济发展按下“加速键”。据不完全统计，今年以来，江西、安徽、浙江、江苏、重庆、北京等地接连出台促进低空经济产业高质量发展相关政策，苏州、广州、武汉、贵阳等地陆续设立低空经济产业基金，规模最高达200亿元，激励产业发展。

(责编：王震、陈键)

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