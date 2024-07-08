人民网记者 杜燕飞

“到账特别快！上午卖完粮，下午粮款就打到卡里了。”在中央储备粮淮安直属库楚州分库“一站式”服务中心里，当地种粮大户郭瑞芝一边等候扦样一边说，“今年小麦收成不错，这里每斤小麦收购价是1.25元，价格相对高一些，交通也方便，还可以网上预约，服务也好，在这里卖粮放心。”

当前，夏粮收购正由南向北陆续展开。据农业农村部最新农情调度，全国夏粮已收96.2%，其中冬小麦已收98.3%。

宿迁直属库夏粮收购现场，小麦经传送带进入粮仓。受访者供图

国家发改委等6部门近期发布的《关于切实做好2024年夏季粮油收购工作的通知》（以下简称《通知》）》明确，要认真抓好政策性收购，牢牢守住农民“种粮卖得出”的底线；持续优化为农为企服务，不断提升农民售粮幸福感和满意度；切实抓好保供稳价工作，全力保障粮食市场供应充足运行平稳。

今年是国家启动小麦增储收购的第一年。中储粮集团公司在做好中央储备粮轮入收购的同时，按照国家有关部门工作安排，在河南、安徽、江苏、山东、湖北、河北等小麦主产区全面增加新季小麦收储规模，助力兜住农民“种粮卖得出”的底线。

为筹措增储收购仓容，公司通过租赁符合要求的社会仓容，多措并举腾仓备库，做到“仓等粮”；坚持早开门、晚收秤，延长作业时间，增加入仓生产线，努力让农民快售粮；通过“惠三农”预约售粮APP、粮食收购“一卡通”，实现数据多跑路、农民少跑腿，让农民卖“明白粮”“放心粮”。

“我们共托管土地5万余亩，大部分种小麦，80%的小麦都在这里销售。”正在中央储备粮宿州直属库卖粮的淮河粮食产业化联合体负责人李清武说，下午预约，晚上装粮，第二天早晨排队，当天卸粮，下午4点钟之前，款已经打到卡上，保障了种粮大户农业生产资金，提高了他们种粮信心。

武汉直属库租仓点质检员正在对小麦进行质量检测。受访者供图

“目前，国家有关部门正在指导相关方面加大各级储备小麦轮入力度，引导各类企业积极入市收购，增强市场购销活力，全力保障粮食市场平稳运行。”国家粮食和物资储备局粮食储备司相关负责人表示，下一步，将精心组织市场化收购和政策性收购，持续优化为农服务水平，确保夏粮丰收入库、颗粒归仓。

值得一提的是，近年来，在科技支撑下，智能和绿色已成为粮食收购和储存的亮点。

——智能化设备助力夏粮收购。在中央储备粮武汉直属库，第三代粮食收购智能扦检设备的扦样机正摆动着机械臂，将扦样杆插入随机选中的点位。

“传统扦样时间为12分钟左右，智能扦样机一车仅需2分多钟，提高了工作效率，减少了人为误差。”该库工作人员说，以前需要人工检验的容重、水分、不完善粒等指标，现在也能快速完成检验，减少了种粮大户售粮等待的时间。

襄阳直属库仓内存储的小麦。受访者供图

——数字技术让粮仓管理上“云”。走进中央储备粮襄阳直属库，偌大的库区看不到太多的工作人员。依托数字化智能监控系统，辖区内所有现代化粮仓跃然“屏”上。

在智能监控中心大屏幕前，工作人员一点鼠标，第一时间掌握粮食“体温湿度”、仓内“生活条件”是否适宜、粮食“居住体验”是否良好。经20多倍放大，颗颗麦粒也能清晰可见。工作人员据此有针对性地操作设备对仓内粮食进行杀虫降温，确保储好粮、管好粮。

——绿色技术让储粮更加绿色保鲜。当前，在粮情测控、机械通风、环流熏蒸、谷物冷却“四合一”储粮技术基础上，相关部门和企业正加大绿色科技储粮技术研发投入和成果转化应用，有效延缓储粮品质变化，实现储粮绿色保鲜，更好满足人民群众“吃得好、吃得健康”需求。

“其中，气调储粮技术是在密闭粮堆中充入二氧化碳或氮气，改变粮堆气体成分，并维持一定时间，从而达到杀虫抑霉、延缓粮食品质劣变的效果。”中央储备粮蚌埠直属库仓储科科长张健说，目前，蚌埠直属库新库区已全部使用二氧化碳气调杀虫，收到良好效果。

国家粮食和物资储备局粮食储备司有关负责人表示，通过推广应用控温、气调、害虫综合防治等绿色储粮技术，在促进粮食储存减损降耗的同时，实现了粮食储存绿色优储、保质保鲜，也为粮食加工提供了更多绿色优质原粮。

(责编：王连香、高雷)

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