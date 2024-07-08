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人民银行设立临时正回购和临时逆回购政策工具

2024年07月08日13:37 | 来源：人民网
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人民网北京7月8日电 （记者黄盛）中国人民银行8日表示，为保持银行体系流动性合理充裕，提高公开市场操作的精准性和有效性，从即日起，将视情况开展临时正回购或临时逆回购操作，时间为工作日16:00-16:20，期限为隔夜，采用固定利率、数量招标，临时隔夜正、逆回购操作的利率分别为7天期逆回购操作利率减点20bp和加点50bp。如果当日开展操作，操作结束后将发布《公开市场业务交易公告》。

据记者了解，正回购是指，中国人民银行向市场卖出有价证券，并承诺在未来特定日期以约定价格买回这些证券的交易行为；逆回购是中国人民银行向市场购买有价证券，并约定在未来特定日期将这些证券卖给市场的交易行为。这两种操作都是中国人民银行用来调节市场中货币供应量的工具，正回购用于回收资金，而逆回购则用于增加市场的流动性。正回购和逆回购的规模和频率，可以根据中国人民银行的货币政策需要进行调整，以实现宏观经济调控的目标。

对此，东方金诚首席分析师王青向人民网记者表示，中国人民银行此举表明，收窄利率走廊进入实际操作阶段。临时正回购利率可以看作是新利率走廊的下限，而临时逆回购利率可以看作新利率走廊的上限。如果市场流动性充裕，短期市场基准利率（DR007）有可能比7天期逆回购利率低20个基点以上，中国人民银行可通过临时正回购吸收市场流动性，避免市场利率低于临时正回购利率；反之，如果市场流动性偏紧，DR007有可能比7天期逆回购利率高50个基点以上，中国人民银行可通过临时逆回购投放市场流动性，避免市场利率高于临时逆回购利率。

王青认为，利率走廊的调整，对资金面和货币市场运行的影响将比较有限。从近期市场利率的实际波动性来看，2023年8月以来，DR007围绕7天期逆回购利率波幅明显收窄，且呈现“上宽下窄”特征——在此期间，DR007最大值为高于7天期逆回购利率51.08个基点，最小值为低于7天期逆回购利率18.18个基点。这意味着资金市场实际上已在这一利率走廊范围内运行了一段时间。由此，宣布新利率走廊不会引起资金市场较大波动。

也有业内人士向记者表示，利率走廊收窄会降低短期市场利率波动性，有助于稳定市场预期，向市场清晰传达货币政策信号，也会为短期利率向长期利率传导提供更为有利的条件。

(责编：王连香、高雷)
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