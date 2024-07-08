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专家学者共话AI未来 人工智能前沿技术的治理挑战与应对论坛举办

2024年07月08日13:37 | 来源：人民网
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人民网北京7月8日电 （记者李栋 刘卿）近日，世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议在上海开幕。开幕当天，由清华大学人工智能国际治理研究院主办的“人工智能前沿技术的治理挑战与应对论坛”同期举行。

论坛现场。主办方供图

论坛现场。主办方供图

论坛现场，图灵奖得主、中国科学院院士、清华大学人工智能学院院长、上海期智研究院院长姚期智作题为《人工智能安全治理的研究方向》的主旨演讲。姚期智提出，AI安全治理的当务之急在于发展AI对齐与相应的评估方法、结合中国优势来建立符合国情的AI治理框架，AI安全治理日趋重要，并已发展成为学术交叉新领域，亟需开展构建AI安全系统的基础理论研究。

围绕“生成式人工智能数据安全治理”话题，香港科技大学首席副校长郭毅可通过“数字分身”作主旨报告。他认为，随着各国人工智能立法工作的开展，国际社会对数据安全治理的重视日益彰显，在这样的背景下，加强国际间合作与交流，共同探讨数据安全治理的最佳实践，分享经验和教训，推动法律法规的协调统一尤为重要。

论坛期间，清华大学人工智能国际治理研究院联合相关机构共同发布成果报告《全球人工智能治理与中国方案》研究报告（征求意见稿）。报告指出，本轮人工智能浪潮处于“工具化末期、产品化初期”阶段，“发展治理”和“安全治理”受到高度关注。

同时，《前沿人工智能发展与治理》新书发布。中国发展出版社社长王忠宏表示，该书覆盖了人工智能的发展全景、产业应用，深入探讨了人工智能的潜在风险和国际治理等多个关键议题，希望该书能推动社会各界对人工智能深入理解，促进人工智能健康、有序发展，并为全球人工智能治理提供中国智慧。

此外，《中国人工智能重大应用场景白皮书》研究及“智能向善全球伙伴计划”正式启动。论坛还邀请国内外学界、产业界、智库机构的专家学者，围绕“人工智能国际治理”主题展开圆桌对话。

(责编：王连香、高雷)
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