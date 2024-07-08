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杭州未来科技城：发展10年，为何能年轻10岁？

人民网“行进中国”浙江调研采访团
2024年07月08日10:19 | 来源：人民网
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科技创新是高质量发展的核心驱动力，也折射着城市发展的活力与动能。

杭州未来科技城，位于浙江省杭州市余杭区，是第三批国家级海外高层次人才创新创业基地。以开放促创新，正在让这里成为引领杭州未来发展的创新策源地。

“这款AR眼镜名为Rokid AR Lite，可能是目前市场上最小巧的空间计算设备。”5月25日，在杭州未来科技城·高通中国·中科创达联合创新中心，Rokid副总裁王俊杰向记者展示了他们最新发布的一款产品。

在杭州未来科技城，120多平方公里土地上，注册企业数达5万多家，吸引了一大批海外高层次人才创新创业。Rokid是其中之一。

当前，中国正在以更加开放的姿态，主动融入全球创新网络，积极建设具有全球竞争力的科技创新开放环境。

如何打造开放新高地，当好创新“头雁”？

在未来科技城，引入外资企业建立联合创新中心，不仅是吸引外资的重要举措，更为科技创新企业注入重要活力与动力。

“作为一家创业公司，产品研发面临巨大的压力。”王俊杰坦言，AR产品技术要求高、产业链条长，涵盖了大量的软硬件研发测试内容。这个过程中，联合创新中心给予了很多支持。

“我负责阳光雨露，你负责茁壮成长。”2020年，杭州未来科技城与高通中国、中科创达成立联合创新中心，围绕5G、AI、互联网等技术和应用，为园区和当地企业提供技术展示、实验测试、人才培训等服务。

在杭州未来科技城党工委书记、管委会主任郭云伟看来，科创企业的茁壮成长不仅需要政府的服务，更需要一些专业机构的服务。“这是我们跟高通、中科创达三方合作，引入技术资本的初衷。”

“我们愿意在技术创新和产业发展早期就进行持续投入。”高通中国区董事长孟樸介绍，在中国，高通公司开展业务已经近30 年，从推动5G商用到实现AI突破，高通与中国移动通信产业链生态系统一直保持着紧密的合作关系。

时间回到4年前，恰逢中国5G商用的起步阶段，高通看好5G与人工智能结合为各行各业带来巨大的赋能潜力，便继南京、重庆、青岛之后，在杭州携手合作伙伴建立第4家联合创新中心。

在孟樸看来，这是一个结合技术发展趋势和地方优势的前瞻性决策。彼时，未来科技城提出打造人工智能小镇和5G创新园的目标，与高通不谋而合。“特别是在杭州，这里有着优越的人才环境和政府的大力支持。”孟璞说。

运营3年多来，联合创新中心共引荐了50多个项目。

同为运营方的中科创达CMO朱红芹告诉记者：“联合创新中心打造的产业生态圈，已经取得了显著成效，为双创企业提供了上百次的测试服务，并与上百家企业建立了合作关系。”

以服务促营商，以开放促创新。一系列的举措让更多企业、更多人才愿意落户未来科技城。

“发展了10年，年轻了10岁。”据介绍，经过十年的发展，未来科技城人口总量已经突破40万人，平均年龄从42岁降到了32岁，同时整个产业规模增长了50倍。

与此同时，这里也正在成为杭州产业能级提升的创新极核。

数据显示，2023年，杭州未来科技城新增国家高新技术企业310家，科技型中小企业1902家；新增专利授权数量达9505件，其中发明授权3913件。

“我们有支持创新创业的优厚政策，更有一流的营商服务。对于辖内企业，从优惠政策、资金补助等方面，提供一系列阳光雨露式服务；针对海外人才，在教育、医疗、签证、工作落户等公共服务方面，给予了全流程服务。我们也真诚希望海内外各类创新人才，能够在这里得到更好的发展。”面向更多海内外高层次人才和优质企业，郭云伟用一句话发出邀请：“我们相信投资未来科技城，就是投资未来！”（章斐然、戴谦、王震、葛泰佚、方彭依梦、章勇涛、陈陆洵）

(责编：王震、章斐然)
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