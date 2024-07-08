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打好“虫口夺粮”主动仗 全国夏播粮食播种进度达83.1%

2024年07月08日09:47 | 来源：人民网
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人民网北京7月8日电 （记者李栋）农业农村部最新农情调度显示，全国夏播粮食播种进度达83.1%。其中，夏玉米、夏大豆基本播种结束，中稻栽插正在扫尾，双季晚稻7月中旬开始栽插。

秋粮要高产，夏管是关键。一大早，河南省安阳市内黄县二安镇魏湾村的种植大户魏一兵就来到田间，仔细地查看玉米大豆带状复合种植的长势。

“前期降雨非常及时，给农田解了‘渴’，更有助于作物生长。目前，长势都不错。”作为内黄县最早开展玉米大豆带状复合种植的农户，魏一兵今年的种植面积扩大到200余亩。不过，扩种之余，如何顺利度过今年的“虫口关”，成了他对今年秋粮的最大担心。

“前一阵的持续降雨，虽缓解了旱情，也极易带来病虫害。”同样为病虫害操心的还有像杨广军一样的农技人员。

在二安镇的农田里，内黄县农业农村局特聘技术员、高级农艺师杨广军向农户详细地讲解管理要点：“这个时期的玉米主要防治瑞典蝇、玉米螟、飞虱、蓟马和细菌病害顶腐病。预防虫害一般采用菊酯类加烟碱类杀虫剂，玉米顶腐病可用中生菌素铜制剂杀菌剂来防治……”

作为河南省粮食重要生产地之一，内黄县农业农村局按照农作物种植分类划区分配技术力量，及时开出良方科学，调配农药化肥等物资，指导农户正确使用杀虫剂、杀菌剂、生物菌肥等，保障农作物丰产增收。“只要农户一个电话，我们都会第一时间把科技服务送到田间地头，帮助农户解难纾困，保障农作物增产增收。”内黄县农业技术推广站长、正高级农艺师武贵州表示。

今年入夏以来多地出现极端天气，多地出现极端旱涝天气。近日财政部会同农业农村部下达中央财政农业生产防灾救灾资金5.46亿元。

一是安排4.47亿元，支持黑龙江、浙江、安徽、福建、江西、湖南、湖北、广东、广西、贵州等地开展农业防汛救灾相关工作，重点对农作物改种补种、水毁农业设施修复、疏渠排涝等救灾措施给予适当补助。

二是安排0.99亿元，支持内蒙古等地做好农业抗旱救灾相关工作，重点对喷肥保苗、浇水补墒、饲草料购买调运等救灾措施给予适当补助。助力加快恢复农业生产秩序，打牢秋粮丰收基础。

“当前，夺取秋粮丰收还有‘虫关’‘旱关’‘涝关’等多个关口。在受旱地区，各地要储备好抗旱水源；在受涝地区，要提前疏通田间沟渠，检修抗旱排涝机具等措施，落实好‘一喷多促’，做到有灾防灾，无灾增产，全力夺取秋粮和全年粮食丰收。”农业专家说。

(责编：王连香、高雷)
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