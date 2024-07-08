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钢铁业将实施六项强制性国家标准

2024年07月08日08:34 | 来源：人民网
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人民网北京7月8日电 （记者杜燕飞）钢铁工业是国民经济的重要基础产业。近期，钢铁行业六项强制性国家标准发布，涉及钢筋和钢丝绳各3项标准，并将于9月25日实施。

该六项重点产品强制性国家标准包括《钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋》《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》《冷轧带肋钢筋》《电梯用钢丝绳》《索道用钢丝绳》《矿井提升用钢丝绳》。

日前，在钢筋及钢丝绳六项重点产品强制性国家标准宣贯会上，国家市场监督管理总局标准技术管理司副司长魏宏表示，强制性国家标准是保障人身安全、维护公共利益、促进高质量发展的基石，是国家安全“底线”“红线”。此次六项强制性国家标准的发布实施，将进一步提升相关产品质量水平，增强本质安全性能，支撑了产品生产许可证实施，并对设备更新和消费品以旧换新起到促进作用。

工业和信息化部原材料司副司长张海登表示，今年3月，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，明确提出坚持标准引领、有序提升，结合产业发展实际，加快制定修订环保、安全等领域标准。此次钢筋及钢丝绳六项重点产品国家标准涉及建筑、电梯、索道、矿井等领域，标准的实施将发挥强制性国家标准“门槛”作用。

中国钢铁工业协会科技环保部副处长郑景须认为，标准化是钢铁行业的一项重要工作，也是中国钢铁工业协会长期关注的重点。此次六项强标的发布实施是实现“加快构建推动高质量发展的标准体系”的重要举措，将对钢筋、钢丝绳领域的高质量发展起到重要推进作用。

冶金工业信息标准研究院党委书记、院长张龙强示，钢筋作为混凝土结构的骨架材料，广泛应用在房屋、桥梁、铁路、公路、隧道等各领域。电梯用钢丝绳、索道用钢丝绳矿井、提升用钢丝绳是重要用途钢丝绳的代表产品，在保障工程设备平稳运行及人身安全方面起着关键作用。上述国家强制性标准发布，对于钢筋、钢丝绳重点产品安全标准升级、筑牢安全生产底线、推动设备更新、保障人民生命财产安全具有重要意义。

(责编：王连香、高雷)
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