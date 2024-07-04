人民网北京7月4日电 （记者王震）为推动数字经济与实体经济深度融合，加快传统产业数字化转型升级，近日，人民网经济民生编辑部、人民网财经研究院数字经济研究中心启动“数造新实体——数字技术赋能实体经济（2024）”课题研究，现向社会征集2023-2024年度数字技术赋能实体经济案例。这是人民网连续3年开展这项课题。

根据规划，今年课题组将紧密结合“发展新质生产力”这一主题，以数字技术为箭、以发展实体经济为靶心，围绕科技创新成果产业应用，聚焦在改造提升传统产业、培育壮大新兴产业、布局建设未来产业等3方面呈现出研究价值的典型案例。

同时，围绕政府工作报告提出的“开展‘人工智能+’行动”任务，课题组聚焦“AI+产业”，重点征集AI+文旅、AI+教育、AI+金融、AI+健康医疗、AI+政务服务等5大服务场景的典型案例，并择优推荐至人民网“梦幻灵境”AI展演中心。

目前，课题案例征集已正式启动。征集结束后，课题专家组将对案例内容进行多轮研讨，汇总纳入案例库；针对具有典型性、代表性、创新性的优秀案例，开展实地调研，最终形成蓝皮书等研究成果。

据悉，此前人民网于2022年、2023年连续开展“数造新实体”课题研究，共征集到300多家企业、单位的500余项实践案例，其中280个典型案例收录数造新实体案例库，30个具有行业典型性、先进性的实践案例分别写入2022、2023年度数造新实体蓝皮书报告。

此次课题案例征集时间为2024年7月4日-7月31日。参与者可通过szxst2024@126.com邮箱报名（点击下载报名表）。

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(责编：王震、章斐然)

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